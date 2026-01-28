English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఇంట్లో నెల మీద పడుకుంటున్నారా..?.. నాగు పాము ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Cobra Viral Video: యువతి నెల  మీద పడుకుంది. ఇంతలో ఆ ప్రదేశంలోకి పిలవని అతిథి అయిన నాగు పాము ఎంట్రీ ఇచ్చింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ తో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 28, 2026, 05:33 PM IST
  • నెల మీద పడుకున్న యువతి..
  • బుసలు కొట్టిన నాగు పాము..

Snake observing woman while she slept on mat video: నాగు పాముల వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారుతాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. మరీ ఇటివల నెటజన్ల టెస్ట్ కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉన్నట్లుంది. మొత్తంగా కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే  స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఇంటి చుట్టు  చెట్లు, దట్టమైన పొదలు, ఆకులు లేకుండా చూసుకొవాలని అంటున్నారు. పొరపాటున చెత్త పదార్థాలు ఉంటే, గుబురుగాఉండే మొక్కలుఉంటే వాటిలో పాములు దూరి నక్కిదాక్కుంటాయి. ఇటీవల పాములు ఎలుకలు,కప్పల వేటలో జనావాసాల్లో వస్తున్నాయి. చాలా మంది ఇళ్లలో నెల మీద పడుకుంటు ఉంటారు.

అయితే.. అడవులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న చోట పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే నెల మీద నిద్రపొవద్దని పాము కాటుకు గురి అయ్యే చాన్స్ ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము వీడియోనెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీనిలో ఒక యువతి నెల మీద పడుకుని ఉంది. మరీ ఆమె దగ్గరకు ఒక నాగు పాము బుసలు కొడుతూ వచ్చింది.  అది చాలా సేపు నెల మీద పడుకుని ఉన్న యువతిని చూస్తు ఉండి పోయింది.

ఆమె మాత్రం గాఢమైన నిద్రలో ఉన్నట్లుంది. మొత్తంగా యువతిని నాగు పాము కోపంగా చూస్తు చాలా సేపు బుసలు కొట్టింది. మరీ దీన్ని ఎవరో వెనక నుంచి వీడియో తీశారు. ఆ తర్వాత అక్కడి చప్పుడు చేయగానే పాము చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. ఆమె టైమ్ బాగుండటం వల్ల తప్పించుకుంది.

Read more: Snakes Fighting Video: బాప్ రే.. బీభత్సంగా ఫైటింగ్‌కు దిగిన రెండు నాగుపాములు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

కానీ పొరపాటున అది బుసలుకొడుతూ వెళ్లి ఆమెను కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని జనాలు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా నాగు పాము వీడియో కాస్త నెట్టింట తెగ హల్ చల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం నెల మీద పడుకొవడం మానుకొవాలని హితవు పలుకుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoKing Cobra VideoSnake BiteSnake video Viral

