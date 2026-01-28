Snake Video: ఇంట్లో నెల మీద పడుకుంటున్నారా..?.. నాగు పాము ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Snake observing woman while she slept on mat video: నాగు పాముల వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారుతాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. మరీ ఇటివల నెటజన్ల టెస్ట్ కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉన్నట్లుంది. మొత్తంగా కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఇంటి చుట్టు చెట్లు, దట్టమైన పొదలు, ఆకులు లేకుండా చూసుకొవాలని అంటున్నారు. పొరపాటున చెత్త పదార్థాలు ఉంటే, గుబురుగాఉండే మొక్కలుఉంటే వాటిలో పాములు దూరి నక్కిదాక్కుంటాయి. ఇటీవల పాములు ఎలుకలు,కప్పల వేటలో జనావాసాల్లో వస్తున్నాయి. చాలా మంది ఇళ్లలో నెల మీద పడుకుంటు ఉంటారు.
అయితే.. అడవులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న చోట పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే నెల మీద నిద్రపొవద్దని పాము కాటుకు గురి అయ్యే చాన్స్ ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము వీడియోనెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీనిలో ఒక యువతి నెల మీద పడుకుని ఉంది. మరీ ఆమె దగ్గరకు ఒక నాగు పాము బుసలు కొడుతూ వచ్చింది. అది చాలా సేపు నెల మీద పడుకుని ఉన్న యువతిని చూస్తు ఉండి పోయింది.
ఆమె మాత్రం గాఢమైన నిద్రలో ఉన్నట్లుంది. మొత్తంగా యువతిని నాగు పాము కోపంగా చూస్తు చాలా సేపు బుసలు కొట్టింది. మరీ దీన్ని ఎవరో వెనక నుంచి వీడియో తీశారు. ఆ తర్వాత అక్కడి చప్పుడు చేయగానే పాము చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. ఆమె టైమ్ బాగుండటం వల్ల తప్పించుకుంది.
కానీ పొరపాటున అది బుసలుకొడుతూ వెళ్లి ఆమెను కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని జనాలు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా నాగు పాము వీడియో కాస్త నెట్టింట తెగ హల్ చల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం నెల మీద పడుకొవడం మానుకొవాలని హితవు పలుకుతున్నారు.