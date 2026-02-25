Snake Video: అద్భుతం.. అడవిలో శివలింగాన్ని కాపాడుతున్న నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Venomous Snake Protects shiv ling in forest video: గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు వీటిని చాలాఆసక్తితో చూస్తున్నారు. పాములు, కింగ్ కోబ్రాలు, కొండ చిలువల వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింటహల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు అడవుల్లో కన్పించే పాములు ఇటీవల ఇంటి పరిసరాల్లో, ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కన్పిస్తున్నాయి. వీటిని చాలా మంది చూడగానే తమ ఫోన్లలో రికార్డు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్బాల్లో కొన్నిసార్లు కొంత మంది పాముల కాటుకు కూడా గురౌతున్నాయి.
కొన్నిసార్లు పాములు శివలింగంను చుట్టుకుని ఉంటున్నాయి. మరీ అది అనుకొకుండా జరుగుతుందోఏంటో కానీ ఇలాంటి వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా.. ఒక నాగు పాము వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. ఇది అడవిలో స్పటిక లింగం మీద పడగ విప్పి చుట్టుకుని కాపాలా కాస్తుంది. భూమి నుంచి ప్రకాశ వంతంగా స్పటిక లింగం వెలుతురు స్పష్టంగ కన్పిస్తుంది. దీన్ని ఆ సర్పం చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరి కంట పడకుండా కాపాడుతుంది.
ఈ ఘటనను కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియో తీశారు.ఆ పాము దగ్గర పొయేందుకు మాత్రం సహాసం చేయలేదు. మొత్తంగా ఆ పాము మాత్రం బుసలు కొడుతు మరీ ఆ స్పటిక శివలింగాన్ని ఇతరుల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.
మరీ అది దేవతా సర్పమో మరేంటో కానీ ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఇది నిజంగా దైవమాయ అని అంటున్నారు.