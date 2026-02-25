English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake Video: అద్భుతం.. అడవిలో శివలింగాన్ని కాపాడుతున్న నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake protects shiv ling video: భారీ నాగు పాము అడవిలో ఉన్న పొదల్లో ఉన్న శివలింగంకు కాపాలా కాస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూస్తున్న నెటిజన్లు ఇది నిజంగా అద్బుతమని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 25, 2026, 05:11 PM IST
  • శివలింగానికి కాపాలాగా పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: అద్భుతం.. అడవిలో శివలింగాన్ని కాపాడుతున్న నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Venomous Snake Protects shiv ling in forest video: గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు వీటిని చాలాఆసక్తితో చూస్తున్నారు. పాములు, కింగ్ కోబ్రాలు, కొండ చిలువల వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింటహల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు అడవుల్లో కన్పించే పాములు ఇటీవల ఇంటి పరిసరాల్లో, ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కన్పిస్తున్నాయి. వీటిని చాలా మంది చూడగానే తమ ఫోన్లలో రికార్డు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్బాల్లో కొన్నిసార్లు కొంత మంది పాముల కాటుకు కూడా గురౌతున్నాయి.

A post shared by NMS Piyas (@nmspiyas)

కొన్నిసార్లు పాములు శివలింగంను చుట్టుకుని ఉంటున్నాయి. మరీ అది అనుకొకుండా జరుగుతుందోఏంటో కానీ ఇలాంటి వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా.. ఒక నాగు పాము వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. ఇది అడవిలో స్పటిక లింగం మీద పడగ విప్పి చుట్టుకుని కాపాలా కాస్తుంది. భూమి నుంచి ప్రకాశ వంతంగా స్పటిక లింగం వెలుతురు స్పష్టంగ కన్పిస్తుంది. దీన్ని ఆ సర్పం చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరి కంట పడకుండా కాపాడుతుంది.

ఈ ఘటనను కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియో తీశారు.ఆ పాము దగ్గర పొయేందుకు మాత్రం సహాసం చేయలేదు. మొత్తంగా  ఆ పాము మాత్రం బుసలు కొడుతు మరీ ఆ స్పటిక శివలింగాన్ని ఇతరుల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.

మరీ అది దేవతా సర్పమో మరేంటో కానీ ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఇది నిజంగా దైవమాయ అని అంటున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoShiv lingVideo Viralsocial mediaTrending Video

