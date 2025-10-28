Snake In Pant Video: వామ్మో.. ప్యాంటులో దూరిన పాము.. చివరికి ఏం చేశారో చూడండి.. వీడియో!

Snake In Pant Video Watch Here: పామును చూసినప్పుడల్లా చాలామంది భయంతో పరుగులు పెడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే పాములు దూరంగా చూసి కూడా భయపడే వారు ఉంటారు. ఇలాంటి చాలామంది ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూడాల్సిందే.. ఈ వీడియోలో పాము ఏకంగా ఒక యువకుడు ప్యాంట్లు దూరింది. దీనిని తెలుసుకున్న అతడు భయంతో ఒకేచోట ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ వీడియోలో ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. ఇది మాత్రం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది.
ఒక యువకుడు బిజీగా ఉన్న ప్రదేశంలో నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు.. అయితే, ఆ యువకుడికి ప్యాంట్లు ఏదో కదులుతున్నట్లు అనిపించింది. దీంతో అతను అక్కడే ఆగిపోయాడు. అలాగే కదులుతున్నట్లు అనిపించడంతో అతడు బహిరంగ ప్రదేశంలోనే ప్యాంట్ విప్పి చూశాడు.. దీంతో ఆ యువకుడికి లోపల బ్రతికున్న పాము కనిపించింది. అతడు ఇది చూసి ఒక్కసారిగా భయాందోళన చెందాడు. అయితే, అతని ప్యాంటులో పాము ఉందని అక్కడే ఉన్న స్థానికులకు చెప్పడంతో వారు స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం అందించారు. వెంటనే వారు అక్కడికి చేరుకొని ప్రత్యేకమైన రెసిపీ ఆపరేషన్ చేపట్టారు.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ యువకుడు బహిరంగ ప్రదేశంలోనే తన ప్యాంటును విపడం మీరు చూడొచ్చు. మరో యువకుడు చాలా నెమ్మదిగా అతని ప్యాంటు అటు ఇటు కదపడం గమనించవచ్చు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్కి ఒక చిన్న పాము కనిపిస్తుంది. ఆ పాము ప్యాంట్కి యువకుడి కాలికి మధ్యన అటు ఇటు కదులుతూ కనిపించింది. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ తన దగ్గర ఉన్న స్నేక్ స్టిక్తో ఆ పామును ప్యాంటు లోపలి నుంచి బయటికి తీసేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే దీనిని గమనించిన పాము మళ్లీ ప్యాంట్ లోపలికే వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించింది.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
బహిరంగ ప్రదేశంలోనే యువకుడు ప్యాంట్ ఇవ్వడంతో అక్కడికి చాలామంది వచ్చి.. ఏం జరుగుతుందనేది తెలుసుకున్నారు. అయితే, చివరగా స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముని పట్టుకొని ప్యాంట్లో నుంచి బయటికి తీసేశాడు. దీంతో ఆ యువకుడు ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. సాధారణంగా పల్లె ప్రాంతాల్లో జీవించే వారికి ఇలాంటి ఘటనలు అప్పుడప్పుడు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అయితే, ఈ పాము చిన్నపిల్ల కావడంతో అతన్ని కాటేయలేకపోయిందని స్నేక్ క్యాచర్ చెబుతున్నాడు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను యాన్యువల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియో 17,000 మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook