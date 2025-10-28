English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake In Pant Video: వామ్మో.. ప్యాంటులో దూరిన పాము.. చివరికి ఏం చేశారో చూడండి.. వీడియో!

Snake In Pant Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువకుడి ప్యాంటు లోకి పాము దూరిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. వీడియోలో యువకుడు బహిరంగ ప్రదేశంలో ప్యాంట్ విప్పడం చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:16 PM IST

 Snake In Pant Video Watch Here: పామును చూసినప్పుడల్లా చాలామంది భయంతో పరుగులు పెడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే పాములు దూరంగా చూసి కూడా భయపడే వారు ఉంటారు. ఇలాంటి చాలామంది ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూడాల్సిందే.. ఈ వీడియోలో పాము ఏకంగా ఒక యువకుడు ప్యాంట్లు దూరింది. దీనిని తెలుసుకున్న అతడు భయంతో ఒకేచోట ఉండిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ వీడియోలో ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. ఇది మాత్రం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. 

ఒక యువకుడు బిజీగా ఉన్న ప్రదేశంలో నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు.. అయితే, ఆ యువకుడికి ప్యాంట్లు ఏదో కదులుతున్నట్లు అనిపించింది. దీంతో అతను అక్కడే ఆగిపోయాడు. అలాగే కదులుతున్నట్లు అనిపించడంతో అతడు బహిరంగ ప్రదేశంలోనే ప్యాంట్ విప్పి చూశాడు..  దీంతో ఆ యువకుడికి లోపల బ్రతికున్న పాము కనిపించింది. అతడు ఇది చూసి ఒక్కసారిగా భయాందోళన చెందాడు. అయితే, అతని ప్యాంటులో పాము ఉందని అక్కడే ఉన్న స్థానికులకు చెప్పడంతో వారు స్నేక్ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందించారు. వెంటనే వారు అక్కడికి చేరుకొని ప్రత్యేకమైన రెసిపీ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ యువకుడు బహిరంగ ప్రదేశంలోనే తన ప్యాంటును విపడం మీరు చూడొచ్చు. మరో యువకుడు చాలా నెమ్మదిగా అతని ప్యాంటు అటు ఇటు కదపడం గమనించవచ్చు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్‌కి ఒక చిన్న పాము కనిపిస్తుంది. ఆ పాము ప్యాంట్‌కి యువకుడి కాలికి మధ్యన అటు ఇటు కదులుతూ కనిపించింది. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ తన దగ్గర ఉన్న స్నేక్ స్టిక్‌తో ఆ పామును ప్యాంటు లోపలి నుంచి బయటికి తీసేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే దీనిని గమనించిన పాము మళ్లీ ప్యాంట్ లోపలికే వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించింది. 

 
 
 
 
 

బహిరంగ ప్రదేశంలోనే యువకుడు ప్యాంట్ ఇవ్వడంతో అక్కడికి చాలామంది వచ్చి.. ఏం జరుగుతుందనేది తెలుసుకున్నారు. అయితే, చివరగా స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముని పట్టుకొని ప్యాంట్‌లో నుంచి బయటికి తీసేశాడు. దీంతో ఆ యువకుడు ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. సాధారణంగా పల్లె ప్రాంతాల్లో జీవించే వారికి ఇలాంటి ఘటనలు అప్పుడప్పుడు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అయితే, ఈ పాము చిన్నపిల్ల కావడంతో అతన్ని కాటేయలేకపోయిందని స్నేక్ క్యాచర్ చెబుతున్నాడు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను యాన్యువల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియో 17,000 మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

