Snake Video: అరె వావ్... తాడును చుట్టుకుని నాట్యం చేస్తున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో...

Snake video:  కోబ్రా పాము తాడును చుట్టుకుని చాలా సేపు అటు ఇటు కదులుతు ఉండిపోయింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింటవైలర్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కోబ్రా భలే తాడును చుట్టుకుందని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 16, 2025, 02:46 PM IST
  • తాడు మీద పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Venomous snake Slithering on big rope video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్ అవుతుయి. చాలా మంది నెటిజన్లు పాముల వీడియోలను ఎంతో ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. దీంతో జనాలు ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసిన సోషల్ మీడియాలో వాటిని కాస్త వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో  మొత్తంగా అవి కాస్త వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలా మంది కోబ్రా కన్పిస్తే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. మరికొంత మంది మాత్రం చాలా డెర్ గా ఉంటారు.  వాటితో స్టంట్ లకు దిగుతుంటారు.  

అంతే కాకుండా.. చలికాలంలో పాములు తరచుగా ఇళ్లలోకి దూరి వస్తుంటాయి. ఎక్కడైతే చీకటిగా ఉంటుందొ అక్కడ పాములు ఎక్కువగా ఉంటాయి. బైక్ ల మీద, బూట్లలో నాగు పాములు దూరి దాక్కున్న ఘటనలు అనేకం వెలుగులోకి వచ్చాయి.   ప్రస్తుతం ఒక పాము తాడు మీద పాక్కుంటూ వెళ్తుంది. మరీ అది తాడు మీద ఎలా ఎక్కిందో కానీ.. మొత్తంగా కిందకు దిగలేక ముందుకు వెనక్కు కదులుతూ హల్చల్ చేసింది.

అది ముందుకు వెనక్కు కదులుతుంట అచ్చం నాట్యం చేసినట్లుంది. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీశారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతొ అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి పామురా.. భలే డ్యాన్స్ చేస్తుందని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కొంత మంది పాములతో దూరంగా ఉండాలని, కొన్నిసార్లు రెప్పపాటులో అనుకొని ఘటనలు జరుగుతాయని చెబుతున్నారు.  

ముఖ్యంగా కోబ్రాలు ఇంట్లో ఉన్నచెత్తాచెదారంలలో నక్కి ఉంటాయి. అందుకు ఇంటి చుట్టుపక్కల క్లీన్ గా ఉంచుకొవాలని చెబుతారు. ఇంటి చుట్టు మల్లెపూల చెట్లు, పారిజాతం చెట్లు మొదలైనవి పెట్టుకొవద్దని నిపుణులు చెబుతారు. కోబ్రాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని , ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తారు.ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పాము కాటుల నుంచ ఈజీగా బైటపడొచ్చు.

