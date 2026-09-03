/స్నేక్ క్యాచర్ ముక్కు కొరికి పరారైన పాము.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో వైరల్!

Snake Attacks Viral Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో రోజు ఎన్నో రకాల వింతలతో పాటు విశేషాలు మనందరికీ దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా అత్యంత విషపూరితమైన పాములను పట్టుకునే స్నేక్ క్యాచర్లకు సంబంధించిన వీడియోలకు సోషల్ మీడియాలు విపరీతమైన ఆదరణ ఉంటుంది. అయితే, తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక వీడియో మాత్రం నేటిజన్స్ను గుండెలను గుబెల్ అనిపిస్తోంది. పట్టుకున్న పామును తిరిగి ప్రకృతి ఒడిలోకి వదిలేస్తున్న సమయంలో జరిగిన ఓ దాడికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఒక విధంగా వణికిస్తుందని చెప్పొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. అవేంటో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా నివాస ప్రాంతాల్లోకి వచ్చే ప్రమాదకరమైన పాములను కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ వాటిని పట్టుకొని ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో బంధిస్తూ ఉంటారు. అనంతరం వాటిని సురక్షితంగా అడవి ప్రాంతాల్లో విడిచి పెడుతూ మళ్లీ వాటికి పునర్జన్మను అందిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ తాను పట్టుకున్న ఓ పామును అడవిలో వదిలేసేందుకు ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బా మూత తీశాడు. అంతే ఈ సమయంలో జరగరానిది జరిగిపోయింది..
అయితే.. డబ్బా మూత తెరిచిన మరుక్షణమే.. ఆ పాము ఊహించని స్థాయిలో మెరుపు వేగంతో బయటికి దూసుకు వచ్చేసింది.. కంటిరెప్ప మూసి తెరిచే లోపే.. నేరుగా స్నేక్ క్యాచర్ ముఖం వైపు ఎగిరి.. అతడి ముక్కుపై బలంగా కాటు వేయడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. ఆ దాడి ఎంత వేగంగా జరిగిందంటే.. స్వయంగా ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్న ఆ స్నేక్ క్యాచర్ కూడా వెనక్కి తప్పించుకునేందుకు కనీస సమయం దొరకలేదు.. ముక్కుపై వేగంగా కాటేసిన అనంతరం.. ఆ పాము అక్కడి నుంచి రెప్పపాటులో తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవడం మీరు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..
సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్..
ఈ భయానక దృశ్యాలన్నీ కెమెరాలు రికార్డ్ డై ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయిపోతున్నారు. అంతేకాకుండా వారి వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ఎంతటి అనుభవమున్న నిపుణులైన.. ఇలాంటి హైపర్ యాక్టివ్ కలిగిన పాములతో వ్యవహరించేటప్పుడు క్షణకాలం ఆలోచన లేకుండా ఉన్న ప్రాణానికే ముప్పు వాటిల్లుతుందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.. ఇక మరి కొంతమంది పాములను ఇలా అడవుల్లో వదిలిపెట్టే సమయంలో తప్పకుండా ఫేస్ షీల్డ్ లేదా ఏవైనా స్టిక్స్ ను వినియోగించి చాలా దూరంగా వదిలిపెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.