Venomous Snake Stuck in big Truck tire video: ఇటీవల పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలను పడి పడి చూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములంటే భయంతో వణికిపోయిన వారంతా ఇప్పుడు ఆసక్తిగా వాటి వీడియోలు చూస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా కుప్పలు తెప్పలుగా నాగు పాముల వీడియోలు ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నాయి. కొన్ని ఆసక్తికరంగా ఉంటే, మరికొన్ని టెన్షన్ లు తెప్పించేవిగాను ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా కొన్నిసార్లు కోబ్రాలు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.
ఎక్కడైతే చీకటిగా ఉంటుందో అక్కడ పాములు నక్కి దాక్కుంటాయి. ఉంటాయి. అంతే కాకుండా కోబ్రాలు కారులో , బైక్ లలో, లారీలల్లో పోయి నక్కిన ఘటనలు కొకొల్లలు. తాజాగా..ఒక కోబ్రా ఏకంగా భారీ ట్రక్ టైర్ లోకి వెళ్లి దాక్కుంది.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. పాపం.. పాము ఎలా వెళ్లిందో కానీ టైర్ లోకి వెళ్లింది . కానీ దానికి బైటకు రావడం సాధ్య పడలేదు.
చాలా సేపు పెనుగులాడింది. కానీ ఆ రంధ్రం నుంచి తన తలను చాలా కష్టంతో బైటకు తీసింది. కానీ దాని వెనక బాగం మాత్రం టైర్ లోపల ఎక్కడో ఇరుక్కుంది. దాన్ని చూడగానే ఆ ట్రక్ డ్రైవర్ లారీని ఆపేశాడు.
అది మాత్రం బుసలు కొడుతూ వారి మీద దాడికి యత్నించింది. ఇంతలో స్నేక్ క్యాచర్ ను రప్పించి ఆ తర్వాత దాన్ని మెల్లగా బైటకు తీసి దగ్గరున్న అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేశారు. ఈ కోబ్రా వీడియో మాత్రం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.