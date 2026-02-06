English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: అయ్యోపాపం.. పెద్ద టైర్‌లో ఇరుక్కుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Snake Video: అయ్యోపాపం.. పెద్ద టైర్‌లో ఇరుక్కుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

cobra Snake Video:  పెద్ద టైర్ లో నాగు పాము ఎలా వెళ్లిందో కానీ అది ఎటు కదల్లేకుండా బుసలు కొడుతుంది . ఎంత ప్రయత్నించిన బైటకు రావడానికి దానికి సాధ్యపడటం లేదు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:50 PM IST
  • టైర్ లో ఇరుక్కున్న నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Weight loss detox drink: ప్రపంచంలో ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు.. 30 రోజుల్లో 3 కిలోలు తగ్గాలంటే ఈ డిటాక్స్ డ్రింక్ ట్రై చేయండి
5
Weight Loss Detox Drink
Weight loss detox drink: ప్రపంచంలో ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు.. 30 రోజుల్లో 3 కిలోలు తగ్గాలంటే ఈ డిటాక్స్ డ్రింక్ ట్రై చేయండి
Bhumika Chawla: స్టేజ్ పైన కంటతడి పెట్టుకున్న భూమిక.. ఏమైందంటే
5
Bhumika Chawla
Bhumika Chawla: స్టేజ్ పైన కంటతడి పెట్టుకున్న భూమిక.. ఏమైందంటే
India Currency Notes:100, 500 రూపాయల నోట్లపై ఉన్న ఈ గీత ఎందుకు ఉంటుందో మీకు తెలుసా..? మెజారిటీ ప్రజలకు తెలియని నిజాలు ఇవే..
6
Indian currency notes
India Currency Notes:100, 500 రూపాయల నోట్లపై ఉన్న ఈ గీత ఎందుకు ఉంటుందో మీకు తెలుసా..? మెజారిటీ ప్రజలకు తెలియని నిజాలు ఇవే..
Salary Hike 2026: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..!
5
Salary Hike 2026
Salary Hike 2026: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..!
Snake Video: అయ్యోపాపం.. పెద్ద టైర్‌లో ఇరుక్కుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Venomous Snake Stuck in big Truck tire video:  ఇటీవల పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలను  పడి పడి చూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములంటే భయంతో వణికిపోయిన వారంతా ఇప్పుడు ఆసక్తిగా వాటి వీడియోలు చూస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా కుప్పలు తెప్పలుగా నాగు పాముల వీడియోలు ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నాయి. కొన్ని ఆసక్తికరంగా ఉంటే, మరికొన్ని టెన్షన్ లు తెప్పించేవిగాను ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా కొన్నిసార్లు కోబ్రాలు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఎక్కడైతే చీకటిగా ఉంటుందో అక్కడ పాములు నక్కి దాక్కుంటాయి. ఉంటాయి. అంతే కాకుండా కోబ్రాలు కారులో , బైక్ లలో, లారీలల్లో పోయి నక్కిన ఘటనలు కొకొల్లలు. తాజాగా..ఒక కోబ్రా ఏకంగా భారీ ట్రక్ టైర్ లోకి వెళ్లి దాక్కుంది.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.  పాపం.. పాము ఎలా వెళ్లిందో కానీ టైర్ లోకి వెళ్లింది . కానీ దానికి బైటకు రావడం సాధ్య పడలేదు.

చాలా సేపు పెనుగులాడింది. కానీ ఆ రంధ్రం నుంచి తన తలను చాలా కష్టంతో బైటకు తీసింది. కానీ దాని వెనక బాగం మాత్రం టైర్ లోపల ఎక్కడో ఇరుక్కుంది. దాన్ని చూడగానే ఆ ట్రక్ డ్రైవర్ లారీని ఆపేశాడు.

Read more: Mainpuri Teacher News: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా..?.. నడి రోడ్డు మీద లేడీ టీచర్ పెదాలు కొరికి అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో..

అది మాత్రం బుసలు కొడుతూ వారి మీద దాడికి యత్నించింది. ఇంతలో స్నేక్ క్యాచర్ ను రప్పించి ఆ తర్వాత దాన్ని మెల్లగా బైటకు తీసి దగ్గరున్న అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేశారు. ఈ కోబ్రా వీడియో మాత్రం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snakeSnake Biteking cobra snakesnake stuck in tire

Trending News