English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gaboon Viper Video: సవాళ్లతో ప్రమాదకరమైన పాము విష సేకరణ.. విషంతో అతని చేయి ఎలా తడిచిందో చూడండి.. వీడియో..

Venomous Gaboon Viper Video Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన గబూన్ వైపర్ (Gaboon Viper) పాము విష సేకరణకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో పాము విషాన్ని సేకరించడం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 31, 2025, 07:23 PM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
5
BSNL Rs 151 Plan
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి..!
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి..!
Gaboon Viper Video: సవాళ్లతో ప్రమాదకరమైన పాము విష సేకరణ.. విషంతో అతని చేయి ఎలా తడిచిందో చూడండి.. వీడియో..

Venomous Gaboon Viper Video Watch: ఆశ్చర్యం, భయం కలిగించే ఎన్నో వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ సోషల్ మీడియాలో వదిలే వీడియోలైతే విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తాయి. జనాలు కూడా ఇలాంటి వీడియోలను ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా చూస్తూ ఉంటారు. తాజాగా 'నిక్‌దివ్రాంగ్లర్' (NickTheWrangler) యూట్యూబ్ కం స్నేక్ క్యాచర్ సోషల్ మీడియాలో వదిలిన వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన గబూన్ వైపర్ (Gaboon Viper) పాము నుంచి విషం తీస్తున్న వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన గబూన్ వైపర్ పాముని పట్టుకొని దాని తలభాగాన్ని నొక్కి దాని విషకోరాలను ఒక సీసాలో ఉంచడం అందులో నుంచి వచ్చి విషం సీసాలో పడటం వంటి దృశ్యాలు మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే ఈ సమయంలో యువకుడు ఎంతో ధైర్యంతో ఆ పాముని పట్టుకొని విషయాన్ని సేకరించాడు. ఈ సందర్భంలో ఆ పాము ఎంత శక్తివంతమైనదని రుజువైంది.. విషయాన్ని సేకరిస్తున్న సమయంలో పాము ఏమాత్రం అతడి ఒత్తిడికి ఉండలేకపోయింది. అంతేకాకుండా దానికున్న బలంతో దాని తలభాగాన్ని అటు ఇటు ఊపేసింది. 
 
సాధారణంగా అన్ని పాముల్లా కాకుండా ఈ వైపర్స్ అత్యంత ఎక్కువ మోతాదులో విషయాన్ని విడుదల చేస్తాయని.. ఒక్క కాటుతో 1000 మిల్లీగ్రాముల విషం విడుదలవుతుందని వీడియోలో ఆయన తెలిపారు. ఈ పాము ఒక్క కాటుతోనే మనిషిని చంపేసే సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నాడు. యూట్యూబర్  నిక్ ఎంతో జాగ్రత్తగా పాము విషాన్ని గాజు పాత్రలో సేకరించడం చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంత ప్రమాదకరమైన విషయాన్ని సేకరించడం చాలా అరుదని వారు అంటున్నారు. ఈ గబూన్ వైపర్ (Gaboon Viper) పాము విషయాన్ని ఎలా సేకరిస్తారో..అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా వివరించాడు. అంతేకాకుండా ఆ పాము ప్రత్యేకత గురించి కూడా క్లియర్‌గా తెలిపాడు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Gaboon SnakeGaboon ViperGaboon Viper BiteViral videolatest video

Trending News