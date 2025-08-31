Gaboon Viper Video: సవాళ్లతో ప్రమాదకరమైన పాము విష సేకరణ.. విషంతో అతని చేయి ఎలా తడిచిందో చూడండి.. వీడియో..

Venomous Gaboon Viper Video Watch: ఆశ్చర్యం, భయం కలిగించే ఎన్నో వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ సోషల్ మీడియాలో వదిలే వీడియోలైతే విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తాయి. జనాలు కూడా ఇలాంటి వీడియోలను ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తూ ఉంటారు. తాజాగా 'నిక్దివ్రాంగ్లర్' (NickTheWrangler) యూట్యూబ్ కం స్నేక్ క్యాచర్ సోషల్ మీడియాలో వదిలిన వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన గబూన్ వైపర్ (Gaboon Viper) పాము నుంచి విషం తీస్తున్న వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన గబూన్ వైపర్ పాముని పట్టుకొని దాని తలభాగాన్ని నొక్కి దాని విషకోరాలను ఒక సీసాలో ఉంచడం అందులో నుంచి వచ్చి విషం సీసాలో పడటం వంటి దృశ్యాలు మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే ఈ సమయంలో యువకుడు ఎంతో ధైర్యంతో ఆ పాముని పట్టుకొని విషయాన్ని సేకరించాడు. ఈ సందర్భంలో ఆ పాము ఎంత శక్తివంతమైనదని రుజువైంది.. విషయాన్ని సేకరిస్తున్న సమయంలో పాము ఏమాత్రం అతడి ఒత్తిడికి ఉండలేకపోయింది. అంతేకాకుండా దానికున్న బలంతో దాని తలభాగాన్ని అటు ఇటు ఊపేసింది.
సాధారణంగా అన్ని పాముల్లా కాకుండా ఈ వైపర్స్ అత్యంత ఎక్కువ మోతాదులో విషయాన్ని విడుదల చేస్తాయని.. ఒక్క కాటుతో 1000 మిల్లీగ్రాముల విషం విడుదలవుతుందని వీడియోలో ఆయన తెలిపారు. ఈ పాము ఒక్క కాటుతోనే మనిషిని చంపేసే సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నాడు. యూట్యూబర్ నిక్ ఎంతో జాగ్రత్తగా పాము విషాన్ని గాజు పాత్రలో సేకరించడం చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంత ప్రమాదకరమైన విషయాన్ని సేకరించడం చాలా అరుదని వారు అంటున్నారు. ఈ గబూన్ వైపర్ (Gaboon Viper) పాము విషయాన్ని ఎలా సేకరిస్తారో..అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా వివరించాడు. అంతేకాకుండా ఆ పాము ప్రత్యేకత గురించి కూడా క్లియర్గా తెలిపాడు.
