Rare Nagamani Video: పాము తలపై పెద్ద నాగమణి.. అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కరణ.. వీడియో..

Nagamani Snake Video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పాము తల భాగంపైన అత్యంత అరుదైన పెద్ద నాగమణి రత్నానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో మీరు ప్రమాదకరమైన పాము నాగరత్నాన్ని కలిగి ఉండడానికి చూడొచ్చు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 2, 2025, 08:18 AM IST

Nagamani Snake Video Watch: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఓ చిన్న క్లిప్ వీడియో ఇప్పుడు చర్చనీ అంశానికి దారితీసింది.. ఎన్నో పౌరాణిక కథల్లో ప్రస్తావించిన నాగమణి నిజంగా ఉంటుందా అనే వారికి ఇదొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపించవచ్చు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో లో కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము తలపై నాగమణి ఉండడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోని ఇంటర్నెట్లో చర్చనీ అంశానికి దారితీస్తోంది. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? ఇంతలా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను వీడియో ఆకట్టుకోవడానికి గల కారణాలేంటి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము తల భాగంలో ఏదో తెల్లని వజ్రం లాంటి ఆకారం కలిగి ఉన్న వస్తువును మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము దాని బరువు అటు ఇటు తోకను ఆడించడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది సెకండ్లు కలిగిన వీడియోని అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. చాలామంది ఈ వీడియో చూసినవారు పాము అత్యంత అరుదైన నాగమణి వజ్రాన్ని కలిగి ఉందని అనుకుంటున్నారు. సాధారణంగా పాములు తలభాగం పైన వజ్రం లాంటి ఆకారం కలిగి ఉంటే అది నిజంగా అరుదైన నాగమణిని కలిగి ఉన్నట్లే.. అలాంటిది ఈ వీడియోలో కూడా దాని తలభాగంలో తల తల మెరుస్తున్న రత్నం మీరు చూడొచ్చు..

ఇప్పటికీ అనేకమంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు నాగమణి అనేది నిజమని నమ్ముతూ ఉంటారు.. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది పాములు పట్టుకునే వారు తీసుకువచ్చే పిచ్చి రత్నాలను వేల రూపాయలను పెట్టి విక్రయిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే నాగలోకానికి సంబంధించిన రత్నాలుగా భావించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే దీని కారణంగానే చాలామంది ఈ వీడియోలో పాము తలభాగానికి ఉన్నది అత్యంత అరుదైన నాగరత్నమని నమ్ముతున్నారు. కానీ ఈ వీడియోను క్లియర్ గా చూస్తే.. ఎవరో కావాలని పాము తలభాగానికి మెరిసే రాయిని అతికించినట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

