English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: వామ్మో.. ఇంట్లో దూరిన రెండు పాములు.. కిటికిలో కూర్చుని ఫైటింగ్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake Video: వామ్మో.. ఇంట్లో దూరిన రెండు పాములు.. కిటికిలో కూర్చుని ఫైటింగ్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Cobra video viral: రెండు పాములు దాడులు చేసుకుంటున్నాయి.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.అసలు అవి ఎలా దూరాయని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 8, 2026, 03:55 PM IST
  • నాగు పాముల ఫైటింగ్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

BSNL Special Offer: BSNL బంపర్ ఆఫర్ భయ్యా.. ఈ 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో డేటా టెన్షన్ ఉండదు.. అన్‌లిమిటెడ్ అంతే..!
5
BSNL recharge plans
BSNL Special Offer: BSNL బంపర్ ఆఫర్ భయ్యా.. ఈ 4 రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో డేటా టెన్షన్ ఉండదు.. అన్‌లిమిటెడ్ అంతే..!
Indian Top Directors: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
9
Indian Top Directors
Indian Top Directors: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Shriya Saran: 43 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ కొత్త ప్రయోగం.. ఏమిటంటే..!
6
Shriya Saran
Shriya Saran: 43 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ కొత్త ప్రయోగం.. ఏమిటంటే..!
Budhaditya Rajayoga: సంక్రాంతి సమయంలో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
7
Budhaditya Rajyoga
Budhaditya Rajayoga: సంక్రాంతి సమయంలో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
Snake Video: వామ్మో.. ఇంట్లో దూరిన రెండు పాములు.. కిటికిలో కూర్చుని ఫైటింగ్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

venomous snakes angry and attacking each other video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో జనాలు పాముల వీడియోలను ఇటీవల చాలా మంది ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. అందుకే ఇటీవల పాముల వీడియోలు జెట్ స్పీడ్గ్ గా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడ ఎలాంటి పాములు కన్పించిన వెంటనే చాలా మంది తమ ఫోన్ లలో రికార్డుచేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాముల్ని చూస్తే ఆమడ దూరం పారిపోతున్న వారు కూడా ఇప్పుడు మాత్రం వాటిని చూసి భయపడట్లేదు. అంతే కాకుండా వాటితో ఎంతటి డెంజర్ అయిన స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. కోబ్రాలు అడవులు, చెరువులు, పొలాలు ఉన్నచోట ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఎలుకలు, కప్పలు ఉన్న చోటకు అవి వస్తాయి. ఇవి వాటి ఫెవరెట్ ఫుడ్. అందుకే కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు. మరోవైపు కొంత మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు. ఇటీవల వాటిని మనుషుల ఆవాసాలు తెగ నచ్చుతున్నాయో ఏంటో కానీ పాములు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రెండు పాములు ఇంట్లోకి పైన ఉండే  వెంటిలేషన్ కిటికి నుంచి ఇంట్లోకి దూరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.అక్కడ రెండు పాములు చుట్టుకుని ఫైటింగ్ కు దిగాయి.

ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో కానీ రెండు కోబ్రాలు వెంటిలేషన్ కోసం అమర్చిన కిటికికి చుట్టుకున్నాయి. ఒకదానికి మరోకటి పడగవిప్పి కసితీరా కాటులు వేసుకుంటున్నాయి. నువ్వెంత అంటే.. నువ్వెంత అన్నట్లు బుసలు కొట్టుకుంటున్నాయి. ఇంతలో వీటి చప్పుడు విని ఇంట్లో వాళ్లు ఉలిక్కిపడ్డారు.

Read more: Snake Video: బాప్ రే.. సిలిండర్ మీద పడగ విప్పి బుసలుకొడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

తీరా వచ్చి చూసేసరికి రెండు పాములు కిటీకి దగ్గర కన్పిస్తున్నాయి. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారిని అలర్ట్ చేశారు . కాసేపటికి స్నేక్ క్యాచర్ వచ్చి జాగ్రత్తగా వాటిని బంధించి దగ్గరలోని అడవుల్లో వదిలేశాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేశారు. అదికాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra Videosnakebitecobra snakeSnake Bite

Trending News