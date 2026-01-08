Snake Video: వామ్మో.. ఇంట్లో దూరిన రెండు పాములు.. కిటికిలో కూర్చుని ఫైటింగ్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

venomous snakes angry and attacking each other video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో జనాలు పాముల వీడియోలను ఇటీవల చాలా మంది ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. అందుకే ఇటీవల పాముల వీడియోలు జెట్ స్పీడ్గ్ గా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడ ఎలాంటి పాములు కన్పించిన వెంటనే చాలా మంది తమ ఫోన్ లలో రికార్డుచేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాముల్ని చూస్తే ఆమడ దూరం పారిపోతున్న వారు కూడా ఇప్పుడు మాత్రం వాటిని చూసి భయపడట్లేదు. అంతే కాకుండా వాటితో ఎంతటి డెంజర్ అయిన స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. కోబ్రాలు అడవులు, చెరువులు, పొలాలు ఉన్నచోట ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఎలుకలు, కప్పలు ఉన్న చోటకు అవి వస్తాయి. ఇవి వాటి ఫెవరెట్ ఫుడ్. అందుకే కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు. మరోవైపు కొంత మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు. ఇటీవల వాటిని మనుషుల ఆవాసాలు తెగ నచ్చుతున్నాయో ఏంటో కానీ పాములు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రెండు పాములు ఇంట్లోకి పైన ఉండే వెంటిలేషన్ కిటికి నుంచి ఇంట్లోకి దూరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.అక్కడ రెండు పాములు చుట్టుకుని ఫైటింగ్ కు దిగాయి.
ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో కానీ రెండు కోబ్రాలు వెంటిలేషన్ కోసం అమర్చిన కిటికికి చుట్టుకున్నాయి. ఒకదానికి మరోకటి పడగవిప్పి కసితీరా కాటులు వేసుకుంటున్నాయి. నువ్వెంత అంటే.. నువ్వెంత అన్నట్లు బుసలు కొట్టుకుంటున్నాయి. ఇంతలో వీటి చప్పుడు విని ఇంట్లో వాళ్లు ఉలిక్కిపడ్డారు.
తీరా వచ్చి చూసేసరికి రెండు పాములు కిటీకి దగ్గర కన్పిస్తున్నాయి. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారిని అలర్ట్ చేశారు . కాసేపటికి స్నేక్ క్యాచర్ వచ్చి జాగ్రత్తగా వాటిని బంధించి దగ్గరలోని అడవుల్లో వదిలేశాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేశారు. అదికాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.