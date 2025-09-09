Snakes Ears Video: పాములకు చెవులు ఉంటాయా? ఈ వీడియో చూడండి.. తెలుస్తుంది!

Venomous Snakes Ears Video Watch Now: నిత్యం సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇందులో ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు కనిపిస్తాయి. చాలా మంది గత కొన్ని రోజుల నుంచి పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలా పోస్ట్ చేసేవారిలో బ్రయాన్ బార్జిక్ ఒకరు. ఆయన తన యూట్యుబ్ ఛానెల్ నుంచి జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, తాజాగా ఓ స్నేక్ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అడిగిన ప్రశ్నలను సామాధానం ఇచ్చాడు.
ఈ వీడియోలో బ్రయాన్ ఇలా సమాధానం ఇస్తూ.. పాములకు మనుషుల లాగా బయటికి కనిపించేలా చెవులు ఉండవని.. కానీ పాముల తల భాగంలో చిన్న చిన్న చెవులు ఉంటాయని వీడియోలో తెలిపారు. అందుకే ఈ పాములు శబ్ధాలను నేరుగా వినలేమని.. శబ్దం నుంచి వచ్చే ప్రకంపనలు మాత్రమే గ్రహిస్తాయని తెలిపారు. అందుకే పాములు వాటి చుట్టుపక్కల శబ్ధలను ఎంతో సులభంగా గ్రహిస్తాయి. అలాగే పాములు మనుషులు మాట్లాడే మాట్ల నుంచి వచ్చే ప్రకంపనలను ఎంతో సులభంగా గ్రహిస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు.
అలాగే బ్రయాన్ ఈ వీడియోలో పాములకు సంబంధించిన అపోహలను వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగా పాములకు సంబంధించిన వినికిడికి సంబంధించిన వివరాలను కూడా తెలిపారు. ఇక వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే, ఈ వీడియోలో బ్రయాన్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును పట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ పాము తన చేతిపై అటు ఇటు పాకడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఆతను పామును కెమెరా వైపు కూడా చూపించడం మీరు చూడొచ్చు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోను @BrianBarczyk అనే యూట్యుబ్ ఛానెల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను ఒక వేయికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను చూసి చాలా మంది కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ పాముకు సంబంధించిన వీడియోను చూసి "మేము కలర్స్ నుంచి వచ్చే శబ్ధాలను కూడా ఎంతో సులభంగా వింటాము" అని కామెంట్లు పెట్టారు. మరి కొంతమంది వింత వింత కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి