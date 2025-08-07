English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snakes Under Bed Video: వామ్మె.. బెడ్ కింద పదుల సంఖ్యలో పాములు.. వీడియో..

Venomous Snakes Under Bed Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతి బెడ్ కింద పాములను పెట్టుకొని పడుకున్న ఘటన అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది ఈ వీడియోలో అమ్మాయి ఏకంగా ప్రమాదకరమైన పాములను బెడ్ కింద పెట్టుకొని పడుకుంది. అయితే బెడ్ ను శుభ్రం చేసుకునే క్రమంలో ఈ దృశ్యాలు బయటికి వెళ్లడయ్యాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 7, 2025, 02:56 PM IST

 Venomous Snakes Under Bed Video Watch Now: చాలామంది రాత్రి పడుకునే సమయంలో అద్భుతమైన నిద్రను పొందడానికి.. బెడ్ పై మంచి బెడ్ షీట్‌తో పాటు స్పాంజ్ లాంటి దుప్పటి కూడా పరచుకుని పడుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొన్నిచోట్ల స్పాంజ్ లాంటి బెడ్ షీట్లే దొరుకుతూ ఉంటాయి. వీటిపై పడుకుంటే నిద్ర చాలా అద్భుతంగా పడుతుంది. కానీ ఓ యువతి మాత్రం స్పాంజ్ బెడ్ కి బదులుగా ఏకంగా పాములను వేసుకొని పడుకుంది. అవును నిజం.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

బెడ్ రూమ్‌లో మంచం మీద నుంచి ఓ చిన్న స్పాంజ్ పరుపును ఎత్తగానే పాములు డజన్లో కొద్దీ బయటికి రావడం.. యువతి ఏ మాత్రం భయపడకుండా పాములను బెడ్ పైనుంచి తొలగిస్తూ శుభ్రం చేసుకోవడం చూడొచ్చు.. బాగా శుభ్రం చేసుకుని ఆ యువతి పడకేసింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులైనప్పటికీ.. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవ్వడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ వీడియోలో ఓ చిన్న గదిలోనే బెడ్ ఉండడం చూడొచ్చు. అలాగే ఒక యువతి నెమ్మదిగా బెడ్ రూమ్ లోకి రావడం మీరు గమనించవచ్చు. రావడం రావడంతోనే ఆ యువతి నెమ్మదిగా పరుపును తీసి ఎత్తింది. ఇలా ఎత్తగానే పాములన్నీ ఒకదానికొకటి బెడ్ కింద నుంచి బయటికి రావడం ప్రారంభించాయి. ఆ యువతి ఏమాత్రం భయపడకుండా పాములను ఒకదానికొకటి లోపలి నుంచి చేతులతోనే బయటికి లాగేసింది.  ఆ బెడ్ కింద ఉన్న పాములు అన్నిటిని యువతి చేతులతోనే శుభ్రం చేయడం మీరు చూడొచ్చు. 

 
 
 
 
 

ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను  'Sports.JX.China' అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు ఇప్పటివరకు చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియోను వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. వీడియో పోస్ట్ చేసి కొద్ది రోజులు అవుతున్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో  ప్రత్యక్షమై అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియో చూసి చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వివిధ రకాల కామెంట్ చేస్తున్నారు. అద్భుతమైన నిద్ర కోసం ఆ యువతి పాములను బెడ్ కింద పెట్టుకొని పడుకుందని కొంతమంది అంటే మరి కొంతమంది మాత్రం.. యువతి స్వర్గానికి వెళ్లడానికి ఇలా పాములను బెడ్ కింద పెట్టుకొని పడుకుందని మరి కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

