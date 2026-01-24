English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snakes Dance Video Viral: పొలంలో నాట్యం చేస్తున్న రెండు పాములు.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Snakes Dance Video Viral: పొలంలో నాట్యం చేస్తున్న రెండు పాములు.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Two Snakes Dance Video: మహారాష్ట్రలోని ఓ ప్రాంతంలో స్నేక్ క్యాచర్ బృందం కలయిక జరిపిన రెండు పాములను ఒకేసారి పట్టుకున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. సంతానోత్పత్తి సమయంలో పాములు ఇలా ఒకేచోట రెండు ఉంటాయట. అలాంటి సమయంలో స్నేక్ క్యాచర్స్ ఈ పాములను పట్టుకున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 24, 2026, 12:59 PM IST

Snakes Dance Video Viral: పొలంలో నాట్యం చేస్తున్న రెండు పాములు.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Two Snakes Dance Video Watch Now: మహారాష్ట్రలోని అహ్మదాబాద్ జిల్లా కేడ్‌గావ్ ప్రాంతంలోని ఓ రైతుకు సంబంధించిన పొలంలో రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు ప్రత్యక్షమవడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ పాములు చేస్తున్న పనులు చూసిన కొంతమంది రైతులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. అత్యంత విషపూరితమైన పాములు పంట పొలాల్లోకి రావడం సర్వసాధారణమే.. కానీ ఒకే చోట రెండు పాములు కనిపించడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందుకున్న ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని.. ఆ ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

స్థానికులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఎండిన పంట పొలాల్లో రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు కనిపించాయట.  వారికి ముందుగా కేవలం ఒక పాము మాత్రమే కనిపించింది.. అయితే, ఆ తర్వాత ఆ పాము ఉన్నచోటే మరో పాము ప్రత్యక్షమవడం.. రెండు పెద్ద పాములు కనిపించడంతో ఆ పొలానికి సంబంధించిన యజమాని షాక్ అయిపోయాడు. దీంతో వెంటనే అతను స్నేక్ క్యాచర్ బృందానికి సమాచారం అందించారు. వారెక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. అయితే, ఈ సమయంలో రెండు పాములు ఒకదానిపై మరొకటి పాకుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. 

ఇలా రెండు పాములు ఒకదానిపై ఒకటి పాకుతూ.. ఉండడం చూసి స్నేక్ క్యాచర్ బృందం కూడా షాక్ అయ్యారు. ఇందులో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో సులభంగా రెండు పాములను పట్టుకుని బంధించాడు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆ పాములు రెండు పొదల్లోకి దూరెందుకు ప్రయత్నించాయి. అంతేకాకుండా అక్కడి నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నం కూడా చేశాయి. దీనిని గమనించిన స్నేక్ క్యాచర్ ముందుగానే వాటి తోక భాగాలను పట్టుకున్నాడు. దీంతో ఆ రెండు పాములు ఎంతో సులభంగా పట్టుకొని ఓ సంచిలో బంధించి అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు.

Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్‌లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

ఈ సందర్భంగా ఒక స్నేక్ క్యాచర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ పాములు ఒకదానిపై ఒకటి పాకడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి నెల నుంచి మార్చి నెలలో వీటి సంతానోత్పత్తి సమయం ప్రారంభమవుతుందని. కాబట్టి సుమారు రెండు నుంచి మూడు నెలల పాటు ఈ పాములు ఇలాగే ఒకదానికొకటి కలయిక జరుపుతాయని వివరించాడు. అందుకే ఈ పాముల జంట ఒకదానిపై ఒకటి పాకుతూ నాట్యం చేస్తున్నట్లు కనిపించాయి. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులైనప్పటికీ.. ఇప్పుడు వైరల్ అవ్వడం విశేషం..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

