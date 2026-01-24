Snakes Dance Video Viral: పొలంలో నాట్యం చేస్తున్న రెండు పాములు.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Two Snakes Dance Video Watch Now: మహారాష్ట్రలోని అహ్మదాబాద్ జిల్లా కేడ్గావ్ ప్రాంతంలోని ఓ రైతుకు సంబంధించిన పొలంలో రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు ప్రత్యక్షమవడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ పాములు చేస్తున్న పనులు చూసిన కొంతమంది రైతులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. అత్యంత విషపూరితమైన పాములు పంట పొలాల్లోకి రావడం సర్వసాధారణమే.. కానీ ఒకే చోట రెండు పాములు కనిపించడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందుకున్న ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని.. ఆ ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
స్థానికులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఎండిన పంట పొలాల్లో రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు కనిపించాయట. వారికి ముందుగా కేవలం ఒక పాము మాత్రమే కనిపించింది.. అయితే, ఆ తర్వాత ఆ పాము ఉన్నచోటే మరో పాము ప్రత్యక్షమవడం.. రెండు పెద్ద పాములు కనిపించడంతో ఆ పొలానికి సంబంధించిన యజమాని షాక్ అయిపోయాడు. దీంతో వెంటనే అతను స్నేక్ క్యాచర్ బృందానికి సమాచారం అందించారు. వారెక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. అయితే, ఈ సమయంలో రెండు పాములు ఒకదానిపై మరొకటి పాకుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు.
ఇలా రెండు పాములు ఒకదానిపై ఒకటి పాకుతూ.. ఉండడం చూసి స్నేక్ క్యాచర్ బృందం కూడా షాక్ అయ్యారు. ఇందులో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో సులభంగా రెండు పాములను పట్టుకుని బంధించాడు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆ పాములు రెండు పొదల్లోకి దూరెందుకు ప్రయత్నించాయి. అంతేకాకుండా అక్కడి నుంచి పారిపోయే ప్రయత్నం కూడా చేశాయి. దీనిని గమనించిన స్నేక్ క్యాచర్ ముందుగానే వాటి తోక భాగాలను పట్టుకున్నాడు. దీంతో ఆ రెండు పాములు ఎంతో సులభంగా పట్టుకొని ఓ సంచిలో బంధించి అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
ఈ సందర్భంగా ఒక స్నేక్ క్యాచర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ పాములు ఒకదానిపై ఒకటి పాకడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి నెల నుంచి మార్చి నెలలో వీటి సంతానోత్పత్తి సమయం ప్రారంభమవుతుందని. కాబట్టి సుమారు రెండు నుంచి మూడు నెలల పాటు ఈ పాములు ఇలాగే ఒకదానికొకటి కలయిక జరుపుతాయని వివరించాడు. అందుకే ఈ పాముల జంట ఒకదానిపై ఒకటి పాకుతూ నాట్యం చేస్తున్నట్లు కనిపించాయి. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులైనప్పటికీ.. ఇప్పుడు వైరల్ అవ్వడం విశేషం..
