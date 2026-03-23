English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
Snake Video: నాగ మణి నీడలో రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న జంట నాగులు.. అరుదైన వీడియో..

Snakes mating video: రెండు పాములు చిమ్మ చీకట్లో నాగమణిని కాపాడుతున్నాయి. అంతేకాకుండా అవి రెండు కూడా పున్నమి వెలుగులో సయ్యాటలు ఆడుగుతున్నాయి. ఈ అరుదైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 23, 2026, 02:45 PM IST
  • నాగ మణిని కాపాడుతున్న రెండు పాములు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Venomous two snakes mating while protecting nag mani video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో జంతువులకు చెందిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పాములు, కొండ చిలువల వీడియోల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలో కోబ్రాలను చాలా మంది  ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములంటే భయపడిపోయే వారు, ఇప్పుడు పాము కాటు వేస్తే దాన్ని  చంపి మెడలో వేసుకుని ఆస్పత్రికి వస్తున్నారు. అసలు పాములంటే భయంలేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం కోబ్రాలు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NMS Piyas (@nmspiyas)

అంతేకాకుండా వాటికి హనీతలపెట్టారు. దీనివ ల్ల కాలసర్పదోషం నుంచి తప్పించుకుంటారు. పాములు కూడా రొమాన్స్ లు చేసుకుంటాయి. ఆడపాముతో సయ్యాటలు ఆడుతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఆడపాముల నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన రసాయనాలు విడుదల చేస్తాయి. వాటిని మగ పాములు గుర్తించి ఆడపాముతో సంభోగంకు తహా తహాలాడతాయి.

కోబ్రాలు మొగలి చెట్టు కింద, సువాసనల్ని వెదజల్లె చెట్టు కింద ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే మల్లెపూలు, పారిజాతం చెట్లు, మొగలి పువ్వులు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ కోబ్రాలు తిష్టవేసుకుని ఉంటాయి. పాములు నాగ మణిని కాపాడతాయంటారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా రెండు పాములు నాగ మణిని కాపాడుతున్నాయి.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. బొడ్డు కింద చీర దొబ్బి సింగిల్ హ్యాండ్‌తో కోబ్రాను ఏంచేస్తుందంటే..?.. నెట్టింట సెగలు పుట్టిస్తున్న వీడియో..

అంతే కాకుండా అవి రెండు కూడా రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నాయి. అవి రెండు ఒకదాని దగ్గరకు మరోకటి వచ్చి గాఢంగా హత్తుకుని మరీ సంభోగం చేసుకుంటున్నాయి. మరీ ఈ వీడియోలు ఎలా తీశారో కానీ ఇప్పుడు ఇది సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అవి సయ్యాటలు ఆడుతున్నప్పుడు చాలా కోపంగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoKing Cobra VideoSnake BiteCobra VideoViral news

Trending News