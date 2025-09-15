Cute Turtle Video: వావ్.. చాలా క్యూట్‌ తాబేలు ఏం చూస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Cute Turtle Video Watch Now: తాబేళ్లు చూడడానికి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇది ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి నెమ్మదిగా కదులుతూ ఉంటాయి. అలాగే భూమిపై తో పాటు నీటిలో జీవించే సామర్థ్యం వీటికుంటుంది. ముఖ్యంగా తాబేళ్లు పిల్లలు పెట్టే సమయంలో మాత్రమే భూమిపై ఎక్కువగా జీవిస్తూ ఉంటాయి. మిగిలిన సమయంలో నీటిలోనే గడుపుతాయి. చాలామంది పిల్లలకు తాబేలు అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని దేశాల్లో ప్రత్యేకంగా తాబేళ్లుతో పార్కులను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో భాగంగానే ఓ తాబేళ్ల పార్క్లో జరిగిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఓ తాబేళ్లు పార్క్లో ఉన్న మామిడి చెట్టు కింద ఓ తాబేలు అటు ఇటు తిరగడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత తాబేలు పైన ఉన్న మామిడికాయలను చూడడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. తాబేలు మామిడికాయను తినేందుకు వీలైనంతవరకు దాని మెడను పైకి చాచేందుకు ప్రయత్నించడం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు. అయితే, ఇదే సమయంలో గాలి రావడంతో ఆ తాబేలు కాయను అందుకోవడానికి ప్రయత్నించగా అది, అటు ఇటు ఊగుతూ నోటి దగ్గరికి వచ్చి మరి కదిలి పక్కకు వెళ్తోంది.
తాబేలు ఇలా కొద్దిసేపు తన మెడను చాచి అలాగే ఆ కాయ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటుంది. గాలి వీస్తుండడం కారణంగా చెట్టు అటూ ఇటూ ఊగడంతో దానికి ఆ కాయ అందలేక పోతుంది. దీంతో చేసేది ఏమీ లేక తాబేలు దాని దారిన అది వెళ్లిపోతుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలనే అక్కడే ఉన్న స్థానికులు మొబైల్లో చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.
ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను 'BackyardGarden_Torto' అనే ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. దొంగ చాటున తాబేలు మామిడిపండు తినాలని చూస్తోందని క్యాప్షన్ పెట్టి పోస్ట్ చేశారు. అయితే వీడియోలు తాబేలు ఎంత ప్రయత్నించి పండు రుచి చూడాలని అనుకున్న ఆ అదృష్టం దక్కకపోవడంతో కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తాబేలుది బ్యాడ్ లక్ అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్క సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడు ఒక్కొక్క విధంగా వారి అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
