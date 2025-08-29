Gaboon Viper Video: ఇలాంటి పాము ఎప్పుడైనా చూశారా.. దీని పేరు ఆఫ్రికన్ గాబూన్ వైపర్‌.. వీడియో ఇదే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gaboon Viper Latest Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆఫ్రికన్ గాబూన్ వైపర్‌ను (West African Gaboon viper) పాము కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ పాము చూడడానికి చాలా భిన్నంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:08 AM IST

Gaboon Viper Latest Viral Video Watch: ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాములు ఒకటైన పశ్చిమ ఆఫ్రికన్ గాబూన్ వైపర్‌ను (West African Gaboon viper) పాము కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. సాధారణంగా ఈ పాములు అత్యంత గంభీరంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే వీటికి ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. అన్ని పాముల తలకంటే చాలా పెద్దదిగా భిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని శరీరం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఉంటుంది. ఇది వివిధ రకాల రంగుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ జాతి పాము రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి విషపూరితమైనదైతే.. రెండవది సాధారణంగా ఎలాంటి విషయాన్ని కలిగి ఉండదు. అయితే, ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఓ వ్యక్తి ఈ పాముని చూపిస్తున్న దృశ్యాలు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి..

పశ్చిమ ఆఫ్రికన్ గబున్ వైపర్ చూడడానికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ వ్యక్తి చెరువులో నుంచి పట్టుకొని వస్తువు కెమెరాకు చూపిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆ వ్యక్తి వీడియోలో.. పాములు కెమెరా వైపు చూపిస్తూ పాము శరీరంపై ఉన్న రంగు, డిజైన్ గురించి వివరిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇది సులభంగా పర్యావరణంలో కలిసిపోయే రంగును కలిగి ఉందని చెబుతున్నారు. ఇది చూడడానికి అన్ని పాముల్లా కాకుండా చాలా భిన్నంగా ఉంటుందని ఆ యువకుడు వీడియోలో చెబుతున్నాడు. 

గాబూన్ వైపర్ అత్యంత విషపూరితమైన పాము అయినప్పటికీ.. దీని డిజైన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది శత్రువుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి దాని ఉండే పెద్ద తలభాగాన్ని ముందు ఉంచి ప్రత్యేకమైన శబ్దాలను చేస్తుంది.  దానికుండే ప్రత్యేకమైన రంగు కారణంగా శత్రువులు దానిపై దాడి చేసే అవకాశాలే ఉండావట.. ఇలాంటి పాములు చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఉంటాయని కొంతమంది పర్యావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. భారతదేశంతో పోలిస్తే ఈ పాములు ఎక్కువగా ఇతర దేశాల్లో కనిపిస్తాయని వారు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇవి చాలా డేంజర్ పాములని వారు చెబుతున్నారు..

