  Rare White Snake Video: అత్యంత అరుదైన వైట్ స్నేక్.. నిలబడి కెమెరా వైపు ఎలా చూస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Rare White Snake Video: అత్యంత అరుదైన వైట్ స్నేక్.. నిలబడి కెమెరా వైపు ఎలా చూస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Stunning Rare White Snake Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ అరుదైన జాతికి సంబంధించిన తెలుపు రంగుతో కూడిన పాము(Rare White Snake)కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో పాము పాల తెలుపు రంగులో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 26, 2025, 03:20 PM IST

Rare White Snake Video: అత్యంత అరుదైన వైట్ స్నేక్.. నిలబడి కెమెరా వైపు ఎలా చూస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Stunning Rare White Snake Video Watch Here: మనం తరచుగా నలుపు రంగుతో పాటు గోధుమ రంగులో కనిపించే పాములను చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ వీటన్నిటికీ భిన్నంగా పూర్తిగా పాల తెలుపు రంగుతో కూడిన ఓ అరుదైన విషసర్పానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. 8 సెకండ్ల షార్ట్ వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోను vikrant vlogs uttrakhand అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోకు ప్రమాదకరమైన తెల్లటి పాము అనే టైటిల్తో సోషల్ మీడియాలో వదిలారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు.. పాల తెలుపు రంగు(Rare White Snake)లో కూడిన ఈ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము అల్బినో లేదా ల్యూసిస్టిక్ జాతికి ఉంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మామూలుగా ఈ జాతి పాములకు సంబంధించిన చర్మంపై రంగును ఉత్పత్తి చేసే వర్ణ ద్రవ్యం పూర్తిగా లేకపోవడం కారణంగానే వాటి శరీరం పాల రంగులోకి తెల్లగా మారిపోతుందని వారు అంటున్నారు. ఇలాంటి పాములు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయని.. అలాగే ఇవి ఎంతో ప్రమాదకరమైనవి అని వారు అంటున్నారు..

ఇక ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఈ తెలుపు రంగులో ఉన్న పాము పచ్చని మైదానంలో ఉన్న రాళ్ల మధ్యలో నెమ్మదిగా కదులుతూ కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఆ పాము దగదగా మెరుస్తూ ఉండడం గమనించవచ్చు. పాల తెలుపు రంగులో మెరిసిపోతూ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములు ఎక్కువగా పచ్చడి ప్రదేశాల్లో తిరిగి ఎందుకు ఇష్టపడతాయట. అందులో భాగంగానే ఈ పాము కూడా అక్కడ సంచారం చేస్తూ కెమెరాకి చెక్కింది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది ప్రకృతిలో ఇలాంటి అరుదైన అల్బినో జీవులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయని.. ఇలా కనిపిస్తే తప్పకుండా వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించి వాటిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిదని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్ ఎక్కడి నుంచి పోస్ట్ చేశారో తెలియదు కానీ.. వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యపోయి కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

