Viral Video: గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ వశీకరణం మూలికలు.. రమ్మంటే వస్తుంది.. పొమ్మంటే పొతుంది.. Video ఇదే!

Latest Viral Video: చాలామంది ఏదో ఒక సమయంలో ప్రేమలో పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చిన్న వయసులోనే ప్రేమలో పడిపోతున్నారు. కొంతమంది అయితే పదో తరగతి సమయంలోనే ప్రేమించుకుని.. ఇంటర్లో పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. మరి కొంతమంది డిగ్రీ సమయాల్లో ప్రేమించి.. ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత సెటిలై పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ప్రేమ వివాహాల సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రేమించుకునే యువతి యువకుల సంఖ్య కూడా అదే విధంగా పెరుగుతోంది. ఏది ఏమైనా ఏదో ఒక సమయంలో ఎలాంటి వారైనా ప్రేమలో పడుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలున్నాయి.
కొంతమంది ప్రేమలో పడ్డ తర్వాత కూడా విడిపోతున్నారు. ఏదో ఒక సమస్య కారణంగా బ్రేకప్లు చెప్పుకుంటున్నారు. మరి కొంతమంది విడిపోలేక, కలిసి పోలేక ప్రతిరోజు కొట్టుకుంటూ ఉంటున్నారు. ఇలా కొంతమంది రోడ్లపై కొట్టుకున్న దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక మరి కొంతమంది అయితే వివిధ మూలికల ద్వారా ప్రేమించిన అమ్మాయిలను వశీకరణం చేసుకుంటున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు చాలా చోట్ల జరిగినట్లు సమాచారం. కొంతమంది మూలికల అమ్మే కోయ వాళ్ళ దగ్గర వశీకరణ మూలికలు కొనుగోలు చేసి.. నేరుగా అమ్మాయిలకు ఆహార పదార్థాల్లో ఇచ్చి వారిని మరింత దగ్గరగా చేసుకుంటున్నారు.
చాలామందికి మూలికలపై నమ్మకం ఉండదు. అయితే, పూర్వికులు కూడా మూలికలను వినియోగించే వారిని సమాచారం.. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు వచ్చిన సందర్భాల్లో.. ఆ మూలికలను వినియోగించి దగ్గరయ్యే వారట.. అంతేకాకుండా గొడవపడే వారు కూడా ఇలాంటి మూలికలను వినియోగించి ప్రేమగా ఉండేవారని కొంతమంది కోయదొరలు చెబుతున్నారు. నిజానికి కొన్ని మూలికలు ఎంతగానో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ప్రేమించిన యువకుడిని సొంతం చేసుకోవడానికి, లవ్ చేస్తున్న గర్ల్ ఫ్రెండును మరింత దగ్గరగా చేసుకోవడానికి ఇవి ఎంతగానో సహాయపడతాయని సూచిస్తున్న మూలికలు అమ్ముతున్న ఓ మహిళకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
ఈ వీడియోలో ఒక యూట్యూబర్ మూలికలు విక్రయిస్తున్న కోయ మహిళ దగ్గరికి వెళ్లి.. ఏమేమి మూలికలు అమ్ముతున్నారని ప్రశ్నించగా.. ఆమె సమాధానం ఇస్తూ వచ్చింది. అలాగే యూట్యూబ్ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలని.. ఆ కోయ మహిళను అడుగుతాడు.. వెంటనే ఆమె సమాధానం ఇస్తూ.. నీకు ఇష్టమైన అమ్మాయికి ఈ మూలిక పెట్టు.. రమ్మంటే వస్తుంది పొమ్మంటే పోతుంది.. సాధన కుక్కలాగా నీ వెనకే వస్తుందని ఆమె సమాధానం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. చాలామంది ఈ వీడియోని చూసి కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.. కొంతమంది ఈ వీడియోకు ఫన్నీ కామెంట్లు పెడితే.. మరి కొంతమంది ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
