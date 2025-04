Bear Video: ఎలుగు బంటిపై అమానుషం.. నోరు విరిచి, గోర్లు తెగ్గొట్టి.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్..

Villagers Brutally Attacks and torture bear video: కొంత మంది సమాజంలో నీచులు మనుషులపైనే కాదు..నోరులేనీ జీవాల పట్ల కూడా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తారు. కొందరు రోడ్డుపైన వెళ్తున్న జంతువుల కోసం, మూగ జీవాల కోసం ఏదైన తినేందుకు, తాగేందుకు పెడుతుంటారు. తమకు తోచిన సాయం చేస్తారు . ముఖ్యంగా అడవికి దగ్గరగా ఉండే గ్రామాల్లోని ప్రజలు కొంతమంది జంతువులు ఎప్పుడైన తమ గ్రామాల్లోకి వస్తే వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇస్తారు.

ఇటీవల కాలంలో అడవుల్లోని చిరుతలు, ఏనుగులు , ఎలుగు బంట్లు తాగు నీటి కోసం, ఆహారపు వేటల్లో సమీపంలోని గ్రామాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మందిపై జంతువులు దాడి చేసిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక షాకింగ్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిలో ముఖ్యంగా ఒక ఎలుగు బంటి అడవుల నుంచి దారితప్పి గ్రామాల్లోకివచ్చింది.

A startling 6-month-old video from Chhattisgarh, #India depicts a #Bears stuck in wire and a human torcher growing more and more in agony. Only now has the #forest Department taken notice. What a shameful lapse in wildlife protection! #SaveWildlife #Chhattisgarh pic.twitter.com/90eDjnuRLY

— Nitin Singhvi, India (@RaipurNitin) April 12, 2025