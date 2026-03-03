English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Video Viral: వామ్మో.. పెద్దపులితో గ్రామస్తుల హోలీ పండగ..?.. అసలు విషయం తెలిస్తే నోరెళ్ల బెట్టడం ఖాయం.!.

Villagers playing holi with tiger: పెద్దపులిని పట్టుకుని దానితో గ్రామస్తులు హోలీని ఆడుకుంటున్నారు. కొంత మంది దాని మీద హోలీ రంగుల్ని చల్లుతున్నారు.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్ లు ఆశ్చర్యంకు గురౌతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 3, 2026, 03:03 PM IST
  • పెద్దపులిపై హోలీ రంగులు..
  • వీడియో వైరల్..

Villagers celebrated holi with tiger ai generated video: ఇటీవల అనేక వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్లు ఫన్నీగా ఉన్న వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు.  కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటే మరికొన్ని వీడియోలు విస్తును గోల్పేలా ఉంటున్నాయి. దీనికి తోడు ఏఐ, డీప్ ఫెక్ వీడియోలు పెద్ద తలనొప్పిగా మారాయి. ఎక్కడైన ఏదైన ఘటనలు జరిగితే వెంటనే దానికి మ్యాచ్ అయ్యేలా వెంటనే వీడియోలను క్రియేట్ చేసి మరీ దాన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు  ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఒక పెద్దపులిని  గ్రామస్తులు పట్టుకున్నారు.దానితో హోలీ ఆడుతున్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.

కొంత మంది గ్రామస్తులు పెద్దపులిని పట్టుకున్నారు. దానితో హోలీ ఆడుకున్నారు. హోలీ రంగులను దాని మీద చల్లుతు, ఎటు కదలకుండా పకట్బందిగా పట్టుకున్నారు. మొత్తంగా పెద్ద పులి మాత్రం వారి బారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఈ వీడియోను కొంత మంది తెగ వైరల్ చేశారు.

ఇక్కడ అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇది ఏఐతో క్రియేట్ చేసిన పులి వీడియో అన్నమాట.  దీన్ని కావాలని ఇటీవల బీహర్ లో గ్రామంలో చీతా వీడియో వైరల్ అయ్యిందని, పులి వీడియో కూడా క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేశారు. పాపం.. ఈ విషయం తెలియని కొంత మంది అమాయకులు మాత్రం ఇది నిజమనుకొని పెద్దపులిని గ్రామస్తులు పట్టుకొవడంను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Read more: Monkey Video: అద్భుతం.. రెప్పపాటులో వ్యక్తిని రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి కాపాడిన వానరం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఇటీవల కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ కావాలని ఏఐ వీడియోలను, ఫెక్ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో వ్యూస్ వస్తాయని భావిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో అసలు కొన్ిన వీడియోలు అసలు చూస్తుంటే నిజమా.. లేదా అసత్యమా అని చాలా మంది తలలు పట్టుకుంటున్నారు. మరోవైపు హోలీని మాత్రం మార్చి 4న జరుపుకొవాలని ఇప్పటికే పండితులు స్పష్టం చేశారు.

 

Holi 2026Tiger VideoHoli celebrationsHoli FestivalVillagers holi with tiger

