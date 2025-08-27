Video Viral: వినాయక విగ్రహం మీద ఎక్కిన తెల్లని పిల్లి.. ఏంచేస్తుందో చూశారా..?.. వీడియో ఇదే..

Vinayaka chaturthi cat sleeping on ganesh idol Trending video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కూడా బోలేడు వీడియోలు హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే షాక్ కు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. మొత్తంగా మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే.. డెవోషనల్ ఫీలింగ్ కూడా కల్గుతుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొన్ని కొన్ని నోరులేని మూగ జీవాలు సైతం తమ స్వామి భక్తిని చాటుకుంటుంన్నాయి.
ఇటీవల జన్మాష్టమి వేళ ఒక ఆవుదూడ కన్నయ్య విగ్రహం చుట్టు తిరిగింది. ఒక వానరం శివయ్యను పట్టుకుని ధ్యానంలో నిమగ్నమైంది. ఇలాంటి వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా.. ఒక పిల్లి వినాయకుడి విగ్రహం మీద ఎక్కి కూర్చుంది. గణపయ్య అభయహస్తాన్ని తన ఆసనంగా చేసుకుని మరీ పడుకుంది.
వినాయకుడి భక్తులు అక్కడకు వచ్చి ఎంతగా అదిలించిన కూడా ఆ పిల్లి మాత్రం అక్కడి నుంచి అస్సలు కదలడంలేదు. మొత్తంగా ఆ పిల్లి అక్కడే చక్కగా కూర్చుంది. అసలే దేశమంతట కూడా గణపయ్య ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా ఇళ్లలో, మండపాలలో ప్రత్యేకంగా గణపయ్యలను ప్రతిష్టిస్తున్నారు.
Read more: Snake Video: ఈ పాము చాలా సాంప్రదాయిని.. సుబ్బిని.!. మొబైల్లో అశ్లీల పాట రాగానే ఏంచేసిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..
అక్కడున్న భక్తులు ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వావ్ భలే కూర్చుంది అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఆదేవుడి అభయహస్తం, ఆశీర్వాదం కోసం పిల్లి తన ప్రయత్నాలు తాను చేస్తుందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.