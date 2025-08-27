English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vinayaka Chavithi Special Video: వావ్‌.. చిన్నారుల గణేశుని ప్రదర్శన.. వీడియో వైరల్..

Vinayaka Chavithi Special Ganesh Video: వినాయక చవితి సందర్భంగా ఓ స్కూల్లో విద్యార్థులంతా సరికొత్త రీతిలో వినాయకుడిని ప్రదర్శించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో పిల్లలంతా క్రమ పద్ధతిలో కూర్చుని గణేశుని రూపాన్ని ఆవిష్కరించారు.. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 27, 2025, 01:01 PM IST

Trending Photos

Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
5
Old Coins Selling
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
Vinayaka Chavithi Special Video: వావ్‌.. చిన్నారుల గణేశుని ప్రదర్శన.. వీడియో వైరల్..

Vinayaka Chavithi Special Ganesh Video Watch: వినాయక చవితి పండుగ వస్తుందంటే చాలు.. కొత్త ఆలోచనలు, సరికొత్త ప్రదర్శనలు వెలుగులోకి వస్తుంటాయి. ఈ సారి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా, ఎర్రవల్లి మండల కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్ విద్యార్థులు సరికొత్త రీతిలో తమ సృజనాత్మకతను చాటుకున్నారు. గణపయ్య ఆకారంలో కూర్చొని వారు చేసిన ప్రదర్శన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా పాఠశాల ఆవరణలో ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన స్కూల్‌ యాజమ్యం ఏర్పాటు చేశారు. ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు క్రమపద్ధతిలో కూర్చుని, గణేషుని రూపాన్ని ఆవిష్కరించారు. పెద్ద తల, కుంభం, తొండం, చెవులు... అన్నీ అచ్చం గణేశుని ఆకారాన్ని పోలి ఉండేలా విద్యార్థులు ఈ ప్రదర్శనను రూపొందించడం విశేషం. 

Add Zee News as a Preferred Source

పిల్లలు చేసిన ప్రయత్నం, క్రమశిక్షణ, సృజనాత్మకతను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ప్రశసంల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. విద్యార్థులు ఎంతో శ్రమించి, తమ ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో ఈ ప్రత్యేకమైన ప్రదర్శనను విజయవంతం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల చైర్మన్ మాట్లాడుతూ.. "మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ఈ ప్రదర్శన ఒక చక్కని నిదర్శనం. కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతున్న మన విద్యార్థులు భావితరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. వారిలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీయడానికి మా పాఠశాల ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తుంది" అని అన్నారు. 

అంతేకాకుండా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. "మీరు కేవలం చదువులోనే కాదు.. ఇలాంటి ప్రదర్శనలలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొని మీ ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. ఈ ప్రదర్శన ద్వారా మీలో ఉన్న ఐక్యత, క్రమశిక్షణ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు.." అని కొనియాడారు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనను చూసి పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులను అభినందిస్తూ.. వారి ప్రయత్నాన్ని ప్రశంసించారు. 

పాఠశాలలోని విద్యార్థులందరూ కలిసికట్టుగా చేసిన ఈ వినూత్న ప్రదర్శన గణేష్ చతుర్థి వేడుకలకు కొత్త శోభను తీసుకొచ్చింది. ఇది కేవలం ఒక ప్రదర్శన మాత్రమే కాదు.. మన సంస్కృతి, ఐక్యత, క్రమశిక్షణలకు అద్దం పడుతోంది. ఇలాంటి వినూత్న కార్యక్రమాలు విద్యార్థులలోని ప్రతిభను వెలికితీయడంతో పాటు, భవిష్యత్తులో మరిన్ని గొప్ప పనులు చేయడానికి వారికి ప్రేరణనిస్తాయి. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన గురించి వార్త సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున షేర్ అవుతోంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Ganesh Video ViralViral newslatest videoLatest Viral VideoViral video

Trending News