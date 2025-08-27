Vinayaka Chavithi Special Video: వావ్‌.. చిన్నారుల గణేశుని ప్రదర్శన.. వీడియో వైరల్..

Vinayaka Chavithi Special Ganesh Video Watch: వినాయక చవితి పండుగ వస్తుందంటే చాలు.. కొత్త ఆలోచనలు, సరికొత్త ప్రదర్శనలు వెలుగులోకి వస్తుంటాయి. ఈ సారి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా, ఎర్రవల్లి మండల కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్ విద్యార్థులు సరికొత్త రీతిలో తమ సృజనాత్మకతను చాటుకున్నారు. గణపయ్య ఆకారంలో కూర్చొని వారు చేసిన ప్రదర్శన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా పాఠశాల ఆవరణలో ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన స్కూల్ యాజమ్యం ఏర్పాటు చేశారు. ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు క్రమపద్ధతిలో కూర్చుని, గణేషుని రూపాన్ని ఆవిష్కరించారు. పెద్ద తల, కుంభం, తొండం, చెవులు... అన్నీ అచ్చం గణేశుని ఆకారాన్ని పోలి ఉండేలా విద్యార్థులు ఈ ప్రదర్శనను రూపొందించడం విశేషం.
పిల్లలు చేసిన ప్రయత్నం, క్రమశిక్షణ, సృజనాత్మకతను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ప్రశసంల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. విద్యార్థులు ఎంతో శ్రమించి, తమ ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో ఈ ప్రత్యేకమైన ప్రదర్శనను విజయవంతం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల చైర్మన్ మాట్లాడుతూ.. "మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ఈ ప్రదర్శన ఒక చక్కని నిదర్శనం. కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతున్న మన విద్యార్థులు భావితరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. వారిలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీయడానికి మా పాఠశాల ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తుంది" అని అన్నారు.
అంతేకాకుండా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. "మీరు కేవలం చదువులోనే కాదు.. ఇలాంటి ప్రదర్శనలలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొని మీ ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. ఈ ప్రదర్శన ద్వారా మీలో ఉన్న ఐక్యత, క్రమశిక్షణ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు.." అని కొనియాడారు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనను చూసి పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులను అభినందిస్తూ.. వారి ప్రయత్నాన్ని ప్రశంసించారు.
విద్యార్థుల గణేశుని ప్రదర్శన.. ఇంటర్నెట్లో చక్కర్లు కొడుతున్న వీడియో.. #GaneshChaturthi2025 pic.twitter.com/guNGextuxQ
— ThermAone Thermaraz (@thermaraz) August 27, 2025
పాఠశాలలోని విద్యార్థులందరూ కలిసికట్టుగా చేసిన ఈ వినూత్న ప్రదర్శన గణేష్ చతుర్థి వేడుకలకు కొత్త శోభను తీసుకొచ్చింది. ఇది కేవలం ఒక ప్రదర్శన మాత్రమే కాదు.. మన సంస్కృతి, ఐక్యత, క్రమశిక్షణలకు అద్దం పడుతోంది. ఇలాంటి వినూత్న కార్యక్రమాలు విద్యార్థులలోని ప్రతిభను వెలికితీయడంతో పాటు, భవిష్యత్తులో మరిన్ని గొప్ప పనులు చేయడానికి వారికి ప్రేరణనిస్తాయి. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన గురించి వార్త సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున షేర్ అవుతోంది.
