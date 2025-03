Viral Business Idea: ప్రపంచంలోనే ది బెస్ట్ బిజినెస్.. ప్రతి నెల 10 మిలియన్ల సంపాదించవచ్చు.. వీడియో చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది!

Viral Business Idea In Telugu: చాలా ప్రాంతాల్లో కొందరు వ్యవసాయదారులు ఆవులతో పాటు మేకలు గొర్రెలు పందుల పెంపకాలు చేస్తూ ఉంటారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే రొయ్యల పెంపకాలు కూడా చేస్తారు. ఇలా ప్రాంతాన్ని బట్టి వివిధ రకాల జంతువులను పెంచుతూ ఉంటారు. ఇక మరికొన్ని దేశాల్లో నైతే ప్రమాదకరమైన పాములతో పాటు తేళ్లను కూడా పెంచుతూ ఉంటారు. వీటి నుంచి విషాన్ని తీసి కోట్లలో విక్రయిస్తారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే తేళ్లను భారీ మొత్తంలో పెంచి.. వాటి నుంచి విషాన్ని సేకరించి కోట్ల కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

ఎవ్వరు ఊహించని కొన్ని వింతలు సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వింత ఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆశ్చర్యకరంగా మారింది.. ఓ వ్యాపారి తేళ్ల వ్యాపారానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. చాలామందికి వీటిని చూస్తే మనసులో అనేక ప్రశ్నలు రేకెత్తవచ్చు. తేళ్లను ఏం చేసుకుంటారు? వాటి వల్ల ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి? వాటి విషయంతో ఎందుకు ఇంత వ్యాపారం చేస్తున్నారని? అందరికీ ఇలాంటి ప్రశ్నలు మదిలో మెదలవచ్చు. నిజానికి తేళ్ల నుంచి తీసిన విషయంతో అనేక రకాల సౌందర్య సాధనాలను తయారు చేసుకోవచ్చట. ఇవి శరీరానికి సౌందర్యాన్ని ఇచ్చేందుకు కూడా ఎంతగానో సహాయపడతాయని తేళ్ల వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ప్రతి తేలు దాదాపు రోజులు రెండు మిల్లీగ్రాముల విషయాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుందని.. ఒక లీటర్ తేలు విషం ధర $10 డాలర్లు ఉందని వారంటున్నారు.

Did you know?

Scorpions farms do exist.

Each scorpion produces about 2 milligrams of venom daily, which is milked using a pair of tweezers and tongs. A liter is worth $10 million, used for cosmetics and medicinespic.twitter.com/Spfierr58i

— Massimo (@Rainmaker1973) March 20, 2025