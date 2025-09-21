Snake Rebirth: ఏ జంతువు ఉన్నా కూడా వాటికి ప్రాణం ఉంటుంది. అవి తమ పొట్టకూటి కోసం.. తమ రక్షణ కోసం ఇతర వాటిపై దాడి చేస్తాయి. తప్ప ఎలాంటి కక్ష.. కోపంతో దాడి చేయవు. అన్ని జీవుల్లో కూడా పాము ఒకటి. కానీ పాము తన రక్షణ కోసం తనలో దాచుకున్న విషాన్ని చిమ్ముతుంది. దాని కారణంగా ఇతర జీవాలతోపాటు మనుషులు భయపడుతుంటారు. అలాంటి విష జంతువుకు ఓ వ్యక్తి కాపాడి.. దానికి చికిత్స చేసి పునర్జన్మ ప్రసాదించాడు. ఆ వార్త వైరల్గా మారింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో కాటి కాపరులు ఉన్నారు. సిరిసిల్లలో ఉన్న వారు మన్నుగున్న పామును పెంచుకుంటున్నారు. అయితే ఆ పాముపై ప్రమాదవశాత్తు గడ్డపార పడింది. దీంతో పాము తీవ్రంగా గాయపడింది. తీవ్ర రక్తస్రావమై విలవిలలాడడంతో వెంటనే వాళ్లు సిరిసిల్లలోని వెటర్నరీ డాక్టర్ అభిలాష్ను సంప్రదించారు. మన్నుగున్న పామును అతడికి చూపించగా ఆ డాక్టర్ వైద్యం అందించాడు. మూడు రోజుల పాటు ఆ పాముకు డాక్టర్ అభిలాష్ చికిత్స అందించాడు. పాముకు ఇంజెక్షన్ చేసి పాముకు చికిత్స చేశాడు. గాయపడిన చోట కుట్లు వేసి పాముకు డాక్టర్ అభిలాష్ పునర్జన్మ ఇచ్చాడు.
పాముకు పునర్జన్మనిచ్చిన వార్త వైరల్గా మారింది. పామును కాపాడడారనే విషయం ఆసక్తికరంగా మారింది. పామును కాపలాగా పెట్టుకోవడం విశేషం. ఆ పాము గాయపడితే అల్లాడిన ఆ కుటుంబం పాముకు చికిత్స అందించారనే వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. పశు వైద్యులు ఏ జంతువుకైనా చికిత్స అందిస్తారు. ఆవు, మేకలు, కోళ్లకు చికిత్స అందించడం చూశాం. కానీ పాముకు చికిత్స చేయడం గమనార్హం. గడ్డపార పడి గాయపడిన పామును కాపాడి దానికి శస్త్ర చికిత్స చేసి పునర్జన్మ ప్రసాదించడం విశేషం. కాగా చికిత్స అనంతరం మన్నుగున్న పామును ఆ కుటుంబానికి డాక్టర్ అభిలాష్ అప్పగించారు. గతంలో కరీంనగర్లో కూడా ఇలా పాముకు శస్త్రచికిత్స చేశారు. కరీంనగర్లోని కమాన్ ప్రాంతంలో ఓ పాము గాయాలతో పడి కనిపించింది. ఈ విషయాన్ని జంతువుల సంరక్షకురాలు శ్రీలక్ష్మికి సమాచారం వచ్చింది. ఆమె పాముకు చికిత్స అందించి కాపాడిన విషయం తెలిసిందే.
