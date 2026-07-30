/హిమాలయాల్లో మహా వింత.. 15 ఏళ్లకు ఒకసారే పూచే డైమండ్ ఫ్లవర్.. వీడియో..

Himalayan Diamond Flower Video: ప్రకృతి ఒడిలో ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు దాగి ఉంటాయని మనందిరికీ తెలుసు.. ముఖ్యంగా మంచు కొండలతో కూడిన హిమాలయాల్లో లభించే వృక్ష సంపద, అరుదైన మొక్కలు నిత్యం శాస్త్రవేత్తలతో పాటు సామాన్యులను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తుంటాయి. తాజాగా అలాంటి ఒక అద్భుతమైన, అత్యంత అరుదైన పువ్వుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటూ వైరల్ అవుతోంది.
సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 13,000 అడుగులకు పైగా ఎత్తైన ప్రతికూల వాతావరణంలో మాత్రమే పెరిగే ఈ పువ్వును హిమాలయన్ డైమండ్ ఫ్లవర్ అని.. స్థానికంగా కేంజో (Kenjo) అని పిలుస్తారు. ఈ అరుదైన మొక్క అత్యంత అద్భుతమైన జీవిత చక్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సాధారణ పూల మొక్కల్లాగా ఇవి ప్రతి ఏటా లేదా ప్రతి సీజన్లో పూయవు.. కేవలం 7 నుంచి 15 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ మొక్క విరబూస్తూ ఉంటుందని సమాచారం. పైగా.. ఈ పూల ఆకారం మనిషి ఎత్తు కంటే ఎక్కువ పొడవు పెరగడం విశేషం.. దట్టమైన మంచు, హానికరమైన తీవ్ర గాలులు వీచే ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాల్లో ఇది అత్యంత దృఢంగా పెరుగుతుంది.
ఈ కేంజో మొక్క నిర్మాణం సైంటిఫిక్ పరంగా ఎంతో అద్భుతమైనదిగా భావించవచ్చు. పసుపు రంగులో ఉండే దీని ఆకులు ఒక గ్లాస్హౌస్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఇవి లోపల ఉన్న సున్నితమైన పువ్వులను, విత్తనాలను హిమాలయాల అతినీలలోహిత (UV) కిరణాలు, చలిగాలుల నుంచి రక్షిస్తూ ఉంటాయని సమాచారం. లోపలి భాగాన్ని వెచ్చగా ఉంచడం వల్ల పునరుత్పత్తి ప్రక్రియకు ఇవి ఎంతగానో సహాయపడుతూ ఉంటాయి.
ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన ఈ అరుదైన హిమాలయన్ డైమండ్ ఫ్లవర్ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది.. ఈ వీడియోను చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇది నిజంగా ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతం.. మనిషి కంటే ఎత్తుగా పెరిగే ఇలాంటి వింత పూవును చూడటం ఇదే తొలిసారి.. అంటూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. మనుషుల సంచారం లేని అత్యంత ఎత్తైన హిమాలయ ప్రదేశాలలో మాత్రమే కనిపించే ఈ పుష్పం.. ప్రకృతి తన ఒడిలో దాచుకున్న రహస్యాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
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