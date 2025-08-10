Viral News: నాగుపాముని మింగేసిన చేప..కడుపులో తెల్లగా భయంకరమైన ఆకారం!!

Cobra found in fish stomach: పొలం దగ్గర ఉన్న చెరువులో చేపలు పడుతుండగా, సనోజ్ అనే వ్యక్తితో దాదాపు 900 గ్రాముల బరువున్న ముర్రెల్ చేప (వరల్ చేప) పట్టాడు. చేప తీసుకొచ్చి కూర వండమని భార్యకి ఇచ్చాడు. కూర వండటానికి అతని భార్య ముక్కలు కోస్తుంది. అయితే అంతలోనే ఒక ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన జరిగింది. అదేంటో తెలుసుకోండి.
కేరళలోని అలప్పుజ జిల్లాలోని చారుముద్ కు చెందిన సనోజ్ కు చిన్నప్పటి నుంచి చేపలు పట్టడం అంటే చాలా ఇష్టం. వర్షాకాలంలో సరస్సులు, వాగుల్లో చేపలు పట్టడానికి వెళ్లేవాడు. శనివారం సాయంత్రం తన పనులన్నీ ముగించుకుని తన ఇంటి పక్కనే ఉన్న పొలం దగ్గర ఉన్న చెరువులో చేపలు పట్టడానికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో ఒక పెద్ద చేప అతని వలలో పడింది.
చేపల కోసం వల తీసి చూసేసరికి దాదాపు 900 గ్రాముల బరువున్న వరల్ చేప కనిపించింది. అది కూరకు సరిపోతుందని భావించి సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చారు. సాయంత్రం భోజనానికి సిద్ధం అవుతున్న సనోజ్ భార్య చేపను శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించింది. కత్తితో కోస్తుండగా.. దాని కడుపులో ఒక వింత జీవి కనిపించింది. అది ఏమిటో చూడటానికి కడుపు తెరిచి చూసేసరికి లోపల రెండు అడుగుల పొడవున్న నాగుపాము కనిపించింది.
వాళ్ళు దాన్ని బయటకు తీసి జాగ్రత్తగా పరిశీలించినప్పుడు.. వారికి కుళ్ళిన పాము చర్మం కనిపించింది, కానీ తల చాలావరకు చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. తలపై ఉన్న విలక్షణమైన చారలను చూసి.. సనోజ్ కుటుంబ సభ్యులు కచ్చితంగా దానిని నాగుపాము అని గుర్తించారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసి అందరూ షాక్ అయ్యారు.
ఆ చేపను తింటే ఏమవుతుందో అని ఆలోచిస్తూ చేతులు కడుక్కున్నారు. చివరికి సనోజ్ భూమిలో ఒక గుంత తవ్వి ఆ చేపలను కప్పేశాడు. అయితే ముర్రే చేపలు చిన్న పాములను తింటాయని కొంతమంది జాలర్లు అన్నారు. కానీ ఓ చేప నాగుపాము తినడం చూడటం ఇదే మొదటిసారి. ఇప్పుడా ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
