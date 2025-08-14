Viral News: మనిషి ముఖంతో మేక పిల్ల పుట్టింది..! వీరబ్రహ్మేంద్రుడు చెప్పిన కాలజ్ఞానం నిజమైందా?

Human Face Goat Viral: ఏ వింత సంఘటన జరిగినా, పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి మాటలు వెంటనే గుర్తుకు వస్తాయి. ఇప్పుడు మనిషిలాంటి ముఖంతో ఓ మేకపిల్ల పుట్టింది. అది ఎంతో ఆశ్చర్యంతో పాటు భయాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆ వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.
తమిళనాడులో ఒక వింత సంఘటన జరిగింది. కళ్లకురిచ్చి జిల్లాలోని ఉలుందూర్పేట సమీపంలోని సెందమంగళం గ్రామంలో మనిషిని పోలిన మేక జన్మించింది. ఆ గ్రామానికి చెందిన ఆనందన్ అనే రైతు ఇంట్లో ఒక మేక వింత శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఆ మేక ముఖం మానవ ముఖంలా ఉండటం స్థానికులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఆనందన్ తన ఇంట్లో 20కి పైగా మేకలను పెంచుకుంటాడు. అతని మేకలలో ఒకటి రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. ఒక మేక సాధారణంగా ఉంది. కానీ మరొక మేక మానవ ముఖాన్ని పోలి అసాధారణంగా ఉంది. అయితే అది పుట్టినప్పుడే మరణించింది.
మనిషిలా కనిపించే మేక పిల్ల జన్మించిందనే వార్త చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అందరికి పాకింది. దీని కారణంగా ఆనందన్ ఇంటి వద్ద భారీ జనసమూహం గుమిగూడింది. చనిపోయిన మేక పిల్లను చూడటానికి వారు పరుగెత్తారు. ఈ వార్త ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ట్రెండింగ్లో ఉంది.
వింతైన మేక జననం గురించి స్థానికులు భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది గ్రామస్తులు అలాంటి జననాలను దైవిక సంకేతంగా లేదా దేవత అవతారంగా భావిస్తారు. మరికొందరు దీనిని చెడు శకునంగా చెబుతారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ఈ మేక పిల్ల జననం గురించి పశువైద్యులు, శాస్త్రీయ నిపుణులు వ్యాఖ్యానించారు. అతీంద్రియ వాదన అబద్ధమని వారు అన్నారు. ఈ మేక పిల్ల వైకల్యంతో జన్మించింది. ఇది సైక్లోపియా అనే అరుదైన వ్యాధి కారణంగా వస్తుంది. దీనిలో పిండం స్పష్టమైన ముఖం కలిగి ఉండదు.
ఈ స్థితిలో పిండంలో అదనపు ద్రవం పేరుకుపోతుంది. దీంతో ఇది ముఖం తీవ్రమైన వాపుకు కారణమవుతుంది. అప్పుడు ముఖ కవళికలు వికృతంగా మారి మానవుడిలా కనిపిస్తాయి. మేక మానవ ముఖంతో పుట్టడం జీవశాస్త్రపరంగా అసాధ్యమని నొక్కి చెప్పబడింది. అయితే, చాలా మంది స్థానికులు ఇది వారి దేవుడి అద్భుతం అని నమ్ముతున్నారు.
