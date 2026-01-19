Viral Pic: ఈ 'స్టార్ యువకులకు వధువు కావలెను'.. పెళ్లి కాని యువకుల బ్యానర్ ఫొటో వైరల్‌

Unmarried Youth Banner: పండుగ, ఉత్సవాలు ఉంటే శుభకాంక్షలు చెబుతూ బ్యానర్లు వెలుస్తుంటాయి. రాజకీయ నాయకులు, యువజన సంఘాలు తదితర వారు బ్యానర్లు ప్రదర్శిస్తుంటారు. అయితే ఓ జాతరలో వినూత్నంగా.. తమ కష్టాలు చెబుతూ పెళ్లి కాని ప్రసాదుల బ్యానర్ వెలిసింది. వీరంతా స్టార్ యువకులకు వధువు కావలెను అని పెట్టి బ్యానర్ ప్రదర్శించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. అమ్మాయి కోసం వారు వేసిన బ్యానర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ సంఘటన ఏపీలో జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
చిత్తూరు జిల్లా ఐరాల మండలం కలికిరిపల్లి గ్రామంలో సంక్రాంతి పండుగ ఆనందోత్సాహాలతో జరిగింది. పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించిన పశువుల పండుగలో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన యువకులు ఒక భారీ బ్యానర్ ఏర్పాటుచేశారు. సంప్రదాయ శుభాకాంక్షలకు భిన్నంగా గ్రామంలోని యువకులు తమ ఫొటోలన్నింటినీ ముద్రించి.. 'ముఖ్య గమనిక స్టార్ యువకులకు వధువు కావలెను' అని పెద్ద అక్షరాలతో బ్యానర్ కట్టేశారు.
దాదాపు 30 మందికి పైగా యువకుల ఫొటోలతో కూడిన ఈ పేద్ద బ్యానర్ చూసి జనం ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లని ఇచ్చేవారి కోసం కుర్రాళ్లు ఇలా ఫ్లెక్సీలు వేసుకున్నారు. ఈ సరదా బ్యానర్ వెనుక ఒక బలమైన సామాజిక సందేశం దాగి ఉందని ఊరి పెద్దలు చెబుతున్నారు. 'మా కుర్రాళ్లంతా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తులే. వయసు కూడా మించిపోలేదు. కానీ పెళ్లిళ్ల దగ్గరకు వచ్చేసరికి అబ్బాయికి కారు ఉందా? విమానం ఉందా? రైలు ఉందా?' అని అడుగుతున్నట్లు గ్రామ పెద్దలు చెప్పారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు అని వధువు తరఫు వారికి హితవు పలికారు. ఆస్తులు, హోదాలు చూసి పెళ్లిళ్లు చేయడం మానేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మానవత్వాన్ని, మనిషి గుణాన్ని చూడాలని ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు సూచించారు.
కనుమ పండుగ సందర్భంగా కట్టిన ఈ బ్యానర్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఊర్లో కూడా ఇలాంటి బ్యానర్ కట్టాలి అంటూ బ్యాచిలర్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కలికిరిపల్లి యువకుల ప్రయత్నం నవ్వులు పూయించడమే కాదు, నేటి వివాహ వ్యవస్థలోని లోపాలను కూడా ఎత్తిచూపుతోంది. ఇలా బ్యానర్ కట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడడం చూస్తుంటే యువకుల పెళ్లి కష్టాలు ఎలా ఉన్నాయో అర్థమవుతోంది.
