Wife In Pool Viral Video: ఒక మహిళ తన ప్రియుడితో కలిసి స్విమ్మింగ్ పూల్లో సరసాలు ఆడుతోంది. ఇంతలో ఆమె భర్త ఇంటికి వచ్చాడు. దీంతో నీటి కింద దాదాపుగా 2.8 నిమిషాల పాటు దాగి ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? భర్తకు వాళ్లిద్దరూ పట్టుబడ్డారా? నీటిలో 2 నిమిషాల తర్వాత ఆ వ్యక్తి బతికే ఉన్నాడా? అనేది తెలియాలంటే ఇప్పుడా వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూడాల్సిందే.
ఓ మహిళ తన ప్రియుడితో స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఆనందంగా గడుపుతోంది. ఇంతలో ఆమె భర్త అక్కడికి వచ్చాడు. ఆ మహిళ జిత్తులమారి చర్య ఆమె ప్రియుడి ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేశాయి. ఆ వ్యక్తి రెండు నిమిషాలకు పైగా నీటిలోపల శ్వాసను బిగపట్టాడు. ఈ ఘటన కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది.
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ మహిళ తన ప్రియుడితో అక్రమసంబంధం పెట్టుకుంది. ఆ వ్యక్తితో ఆమె స్విమ్మింగ్ పూల్లో సరసాలు ఆడుతూ కనిపించింది. భర్తను చీటింగ్ చేస్తున్న ఆ మహిళ, తన ప్రియుడితో కలిసి రొమాన్స్ చేస్తుండగా.. ఆమె భర్త సడెన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతని బారి నుండి తప్పించుకోవడానికి.. ఆమె ప్రియుడు నీటి అడుగును నక్కి ఉన్నాడు. దాదాపు 2 నిమిషాలకు పైగా అతను ఊపిరి తీసుకోకుండా అలాగే ఉన్నాడు. ఈ ఘటన మొత్తం కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది. ఇప్పుడీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియోను @NeverteIImeodd అనే యూజర్ Xలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ మహిళ భర్త నుండి తప్పించుకోవడానికి.. తన ప్రియుడు నీటి లోపల 2.8 నిమిషాల పాటు శ్వాసను బిగపట్టాడని క్యాప్షన్లో పేర్కొన్నారు. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక మహిళ ఒక పురుషుడితో కలిసి పూల్లో సరదాగా గడుపుతూ కనిపిస్తుంది. ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఒక ఇంటి లోపల ఉంది. గేటు బయట ఒక రోడ్డు ఉంది. రోడ్డుపై ఒక కారు కనిపిస్తుంది.. దాని నుండి ఒక వ్యక్తి దిగి, గేటు తెరిచి, పూల్ వైపు వస్తాడు. వీడియోలో చేసిన వాదన ప్రకారం, ఈ వ్యక్తి ఆ మహిళ భర్తే.
ఆ మహిళ తన భర్త కారును చూడగానే, వెంటనే తన ప్రియుడిని నీటిలో దాక్కోమని చెప్పింది. ప్రియుడు వెంటనే తన చేతులతో ముక్కు మూసుకుని నీటిలో కూర్చున్నాడు. అప్పుడు ఆ మహిళ తన భర్తకు అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు అతని చెప్పులను నీటిలో పడేసింది. కానీ భర్త పూల్ వద్దకు వచ్చి తన చొక్కా విప్పడం మొదలుపెట్టడంతో సమస్య మొదలైంది. వీడియోను బట్టి చూస్తే, భర్త కూడా తన భార్యతో కలిసి పూల్లో ఈత కొట్టాలనే మూడ్లో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ సమయంలో, ఆ మహిళ తన భర్తతో సంభాషణ మొదలుపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. భర్త దృష్టి మరలగానే, ఆమె తన ప్రియుడి చెప్పులను గోడ వెనుకకు విసిరేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆమె పూల్ నుండి బయటకు వచ్చి, తన భర్తతో సంభాషణ ముగించుకుని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లిపోతుంది. ఇంతలో, ప్రియుడు నీటిలోపల ఊపిరి బిగబట్టుకుని కనిపిస్తాడు. ఆ జంట దూరంగా వెళ్ళగానే, ప్రియుడు పూల్ నుండి బయటకు వచ్చి వెంటనే పారిపోతాడు.
Dude held his breath underwater for 2.8 seconds to avoid getting caught by the woman's husband. pic.twitter.com/6JJ27j6RMR
— Second before disaster (@NeverteIImeodd) April 11, 2026
ఈ 2 నిమిషాల 20 సెకన్ల వీడియోను @NeverteIImeodd అనే యూజర్ షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 5 లక్షల మందికి పైగా చూశారు. చాలా మంది యూజర్లు సరదా కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. ఒక యూజర్, "ఆమె అతన్ని వెంటనే లోపలికి తీసుకెళ్లి ఉండాల్సింది" అని రాశారు. మరో యూజర్ నవ్వుతూ.. "ఊపిరి బిగపట్టడంలో అతను కొత్త రికార్డు సృష్టించాడు" అని రాశారు. మరో యూజర్ కామెంట్ చేస్తూ.. "అతడికి ఆస్కార్ రావాలి" అని రాశారు.
(గమనిక: పాఠకులకు ముఖ్యగమనిక! పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం ఆ వైరల్ వీడియో ఆధారంగా పొందుపరిచింది. ఇందులోని ఎలాంటి అంశాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook