Viral Potato Chips: ఆలూ చిప్స్ స్నాక్స్ లాగా తింటున్నారా? ఈ వైరల్ వీడియో చూస్తే జన్మలో ముట్టుకోరు..

Viral Potato Chips News: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఏదో ఒక విచిత్రమైన వీడియోలు ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఒక అసహ్యకరమైన వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఎందుకంటే అందులో ఉన్న వ్యక్తి కేవలం అండర్వేర్ ధరించి..విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అది కూడా అతను ఆలూ చిప్స్ తయారీ చేసే ఓ గౌడౌన్లో ఈ వీడియోను రికార్డు చేశారు. స్ట్రీట్ ఫుడ్లో ఆలూ చిప్స్ తినే వారికి హెచ్చరిక అంటూ ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసి ఎంతో మంది నెటిజన్లు, ఫుడ్ లవర్స్ నిర్ఘాంతపోయారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్ వీడియో పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. ఈ వైరల్ క్లిప్ ఓ ఆలూ చిప్స్ ఫ్యాక్టరీకి చెందినది. ఇందులో బంగాళాదుంప చిప్స్ తయారీ విధానాన్ని చూసి నెటిజన్లకు వికారంగా అనిపిస్తోంది. పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను ఉల్లంఘిస్తున్న ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఈ వైరల్ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి కేవలం అండర్ వేర్ ధరించి, ఓ పెద్ద ట్యాంకర్లో నిలబడ్డాడు. అయితే ఆ ట్యాంకర్ నీటిలో బంగాళదుంప చిప్స్ స్లైసెస్ కట్ చేసి ఉంచారు. ఆ ట్యాంక్ నిలబడి ఆ వ్యక్తి సిగరెట్ తాగుతూ, వాటిని కాళ్లతో తొక్కుతూ అపరిశుభ్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అందులోనూ ఆ పని చేస్తూనే ఆ వ్యక్తి కెమెరాను చూసిన నవ్వడం గమనార్హం.
ఈ క్లిప్ ఒక స్థానిక చిప్స్ ఫ్యాక్టరీ నుండి తీసినట్లుగా కనిపిస్తోంది, అక్కడ ఆలూ చిప్స్ను నూనెలో వేయించడానికి ముందు శుభ్రం చేస్తున్నారు. అయితే ఆ ట్యాంక్లోని నీరు ఎంత మురికిగా ఉందంటే, దానిని చూడగానే ప్రజలకు వాంతి వస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది.
@fact.flow_india అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ నుండి షేర్ చేసిన ఈ వీడియోకు ఇప్పటికే లక్షల్లో వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ పనికిమాలిన చర్యలను నెటిజన్లు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. "దీనిని చూడగానే నాకు వాంతి వస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది" ఓ నెటిజన్ రాసుకొచ్చాడు. అలాగే మరొకరు "బహుశా అందుకేనేమో ఈ చిప్స్ ఇంత ఉప్పగా ఉంటున్నాయి" అని వ్యంగ్యంగా అంటున్నారు. "హే, దయచేసి ఆ బ్రాండ్ పేరు కూడా వెల్లడించండి, అప్పుడు ప్రజలు తెలుసుకుని వాటిని కొనడం మానేస్తారు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇలాంటి మురికి చర్యల పట్ల ప్రజలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
