Viral Potato Chips: ఆలూ చిప్స్ స్నాక్స్ లాగా తింటున్నారా? ఈ వైరల్ వీడియో చూస్తే జన్మలో ముట్టుకోరు..

Viral Potato Chips News: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఏదో ఒక విచిత్రమైన వీడియోలు ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఒక అసహ్యకరమైన వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఎందుకంటే అందులో ఉన్న వ్యక్తి కేవలం అండర్‌వేర్ ధరించి..విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అది కూడా అతను ఆలూ చిప్స్ తయారీ చేసే ఓ గౌడౌన్‌లో ఈ వీడియోను రికార్డు చేశారు. స్ట్రీట్ ఫుడ్‌లో ఆలూ చిప్స్ తినే వారికి హెచ్చరిక అంటూ ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసి ఎంతో మంది నెటిజన్లు, ఫుడ్ లవర్స్ నిర్ఘాంతపోయారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:52 PM IST

AP SSC Results 2026: ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు.. వాట్సాప్‌లో మీ రిజల్ట్స్ చూసుకోవడం ఎలా? సింపుల్ స్టెప్స్!
6
AP SSC results 2026
AP SSC Results 2026: ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు.. వాట్సాప్‌లో మీ రిజల్ట్స్ చూసుకోవడం ఎలా? సింపుల్ స్టెప్స్!
Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు నిలిపివేత.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ధరలివే..!!
7
Donald Trump
Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు నిలిపివేత.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ధరలివే..!!
Petrol Shortage AP: ఏపీలో పెట్రోల్ కొరతకు కారణలు ఇవే..ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడు సర్దుకుంటూందంటే!
5
petrol shortage AP
Petrol Shortage AP: ఏపీలో పెట్రోల్ కొరతకు కారణలు ఇవే..ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడు సర్దుకుంటూందంటే!
VI Unlimited Plan 2026: రూ.325 ప్లాన్‌తో VI సర్ప్రైజ్…జియో, ఎయిర్టెల్‌కు గట్టి పోటీ.. 6 నెలల అన్‌లిమిటెడ్ డేటా ప్లాన్‌తో సెన్సేషన్!
5
Vodafone Idea plans 2026
VI Unlimited Plan 2026: రూ.325 ప్లాన్‌తో VI సర్ప్రైజ్…జియో, ఎయిర్టెల్‌కు గట్టి పోటీ.. 6 నెలల అన్‌లిమిటెడ్ డేటా ప్లాన్‌తో సెన్సేషన్!
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్ వీడియో పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. ఈ వైరల్ క్లిప్ ఓ ఆలూ చిప్స్ ఫ్యాక్టరీకి చెందినది. ఇందులో బంగాళాదుంప చిప్స్ తయారీ విధానాన్ని చూసి నెటిజన్లకు వికారంగా అనిపిస్తోంది. పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను ఉల్లంఘిస్తున్న ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. 

ఈ వైరల్ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి కేవలం అండర్ వేర్ ధరించి, ఓ పెద్ద ట్యాంకర్‌లో నిలబడ్డాడు. అయితే ఆ ట్యాంకర్‌ నీటిలో బంగాళదుంప చిప్స్ స్లైసెస్ కట్ చేసి ఉంచారు. ఆ ట్యాంక్ నిలబడి ఆ వ్యక్తి సిగరెట్ తాగుతూ, వాటిని కాళ్లతో తొక్కుతూ అపరిశుభ్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అందులోనూ ఆ పని చేస్తూనే ఆ వ్యక్తి కెమెరాను చూసిన నవ్వడం గమనార్హం. 

ఈ క్లిప్ ఒక స్థానిక చిప్స్ ఫ్యాక్టరీ నుండి తీసినట్లుగా కనిపిస్తోంది, అక్కడ ఆలూ చిప్స్‌ను నూనెలో వేయించడానికి ముందు శుభ్రం చేస్తున్నారు. అయితే ఆ ట్యాంక్‌లోని నీరు ఎంత మురికిగా ఉందంటే, దానిని చూడగానే ప్రజలకు వాంతి వస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది.

@fact.flow_india అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ నుండి షేర్ చేసిన ఈ వీడియోకు ఇప్పటికే లక్షల్లో వ్యూస్ వచ్చాయి. ఈ పనికిమాలిన చర్యలను నెటిజన్లు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. "దీనిని చూడగానే నాకు వాంతి వస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది" ఓ నెటిజన్ రాసుకొచ్చాడు. అలాగే మరొకరు "బహుశా అందుకేనేమో ఈ చిప్స్ ఇంత ఉప్పగా ఉంటున్నాయి" అని వ్యంగ్యంగా అంటున్నారు. "హే, దయచేసి ఆ బ్రాండ్ పేరు కూడా వెల్లడించండి, అప్పుడు ప్రజలు తెలుసుకుని వాటిని కొనడం మానేస్తారు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇలాంటి మురికి చర్యల పట్ల ప్రజలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ALso Read: Dhoni Re-Entry News: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్యాన్స్‌కు షాక్! ధోనీ చేసిన పెద్ద తప్పు ఇదే! ఇక జట్టులోకి 'తలా' కష్టమే!

Also Read: AP Fuel Crisis: రాష్ట్రంలో మళ్లీ పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత..బంకుల ముందు బారులు తీరిన వాహనాలు..సీఎం కీలక ఆదేశాలు!

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

