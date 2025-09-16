Viral Video: మంచంపైకి ఎక్కిన నాగుపాము.. తెల్లార్లు పాముతో పడుకున్న ఆడపిల్ల..!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వేలాది వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. అందులోనూ మరీ ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా నిద్రపోతున్న ఓ చిన్న పాప పక్కన పాము పడుకుంది. అయితే ఆ పక్కలో పాము ఉన్నట్లు ఆమెకు తెలుసా లేదా అనేది తెలియరాలేదు.
ఏం జరిగిందంటే?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఓ చిన్నారి పాప బెడ్పై నిద్రిస్తుంది. అయితే అదే బెడ్పై భయంకరమైన పాము ఉంది. అయితే అది ఆ చిన్నారి పక్కనే ఉంది. చూస్తుంటే ఆ పాము చిన్నారని చుట్టేసినట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ, ఆమె పక్కన పాము ఉన్న విషయం చిన్నారికి తెలుసో లేదో అర్థం కావట్లేదు. వీడియో ఉన్నది కొన్ని సెకన్లే అయినా.. ఆ వీడియో చూస్తున్నంత సేపు ఎంతో టెన్షన్ టెన్షన్ గా సాగింది. ఆ పామును చిన్నారిని ఏమైనా చేస్తుందా అనే దాని గురించి తెగ భయపడిపోతారు చూసేవాళ్లు.
ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది ఆ పాము వాళ్ల పెంపుడు పాము అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ల పెంపుడు పాము కాబట్టే ఆ చిన్నారి అంత చక్కగా, ఎలాంటి భయం లేకుండా నిద్రపోతుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. కానీ, కొందరేమో ఆ పాము దాడి చేస్తుందనే భయంతో ఇంట్లో వాళ్లు ఏమి చేయలేక పాముని చూస్తూ వీడియో రికార్డు చేస్తున్నారని అంటున్నారు. ఏదిఏమైనా పాములు అంటేనే విషపూరితమైనవి.
అలాంటి వాటిని దగ్గరకు రానించినా.. మనుషులపై ఎప్పటికైనా దాడి చేయక మానవు. ఇలాంటి క్రమంలో పాములు కక్కే విషంతో మనిషికి ప్రాణాపాయం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాములకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని నెటిజన్లు సలహాలు ఇస్తున్నారు. ఆ పాము దాదాపుగా 6 అడుగుల పైగా పొడువు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
