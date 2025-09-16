English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: మంచంపైకి ఎక్కిన నాగుపాము.. తెల్లార్లు పాముతో పడుకున్న ఆడపిల్ల..!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వేలాది వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. అందులోనూ మరీ ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా నిద్రపోతున్న ఓ చిన్న పాప పక్కన పాము పడుకుంది. అయితే ఆ పక్కలో పాము ఉన్నట్లు ఆమెకు తెలుసా లేదా అనేది తెలియరాలేదు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 16, 2025, 04:31 PM IST

Trending Photos

Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
6
gold price
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
Viral Video: మంచంపైకి ఎక్కిన నాగుపాము.. తెల్లార్లు పాముతో పడుకున్న ఆడపిల్ల..!

Snake Viral Video: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వేలాది వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. అందులోనూ మరీ ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా నిద్రపోతున్న ఓ చిన్న పాప పక్కన పాము పడుకుంది. అయితే ఆ పక్కలో పాము ఉన్నట్లు ఆమెకు తెలుసా లేదా అనేది తెలియరాలేదు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏం జరిగిందంటే?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఓ చిన్నారి పాప బెడ్‌పై నిద్రిస్తుంది. అయితే అదే బెడ్‌పై భయంకరమైన పాము ఉంది. అయితే అది ఆ చిన్నారి పక్కనే ఉంది. చూస్తుంటే ఆ పాము చిన్నారని చుట్టేసినట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ, ఆమె పక్కన పాము ఉన్న విషయం చిన్నారికి తెలుసో లేదో అర్థం కావట్లేదు. వీడియో ఉన్నది కొన్ని సెకన్లే అయినా.. ఆ వీడియో చూస్తున్నంత సేపు ఎంతో టెన్షన్ టెన్షన్ గా సాగింది. ఆ పామును చిన్నారిని ఏమైనా చేస్తుందా అనే దాని గురించి తెగ భయపడిపోతారు చూసేవాళ్లు. 

ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది ఆ పాము వాళ్ల పెంపుడు పాము అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ల పెంపుడు పాము కాబట్టే ఆ చిన్నారి అంత చక్కగా, ఎలాంటి భయం లేకుండా నిద్రపోతుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. కానీ, కొందరేమో ఆ పాము దాడి చేస్తుందనే భయంతో ఇంట్లో వాళ్లు ఏమి చేయలేక పాముని చూస్తూ వీడియో రికార్డు చేస్తున్నారని అంటున్నారు. ఏదిఏమైనా పాములు అంటేనే విషపూరితమైనవి. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ariana (@snakemasterexotics)

అలాంటి వాటిని దగ్గరకు రానించినా.. మనుషులపై ఎప్పటికైనా దాడి చేయక మానవు. ఇలాంటి క్రమంలో పాములు కక్కే విషంతో మనిషికి ప్రాణాపాయం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాములకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని నెటిజన్లు సలహాలు ఇస్తున్నారు. ఆ పాము దాదాపుగా 6 అడుగుల పైగా పొడువు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. 

Also Read: First Night Video: శోభనం వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో షేర్ చేసిన జంట..కెమెరా ముందే బరితెగించి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు..

Also Read: School Holidays: స్కూళ్లకు సెలవులు..9 రోజులు నాన్‌స్టాప్ హాలీడేస్..ఫుల్ ఎంజాయ్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Viral snake videotelugu newsScary Video ViralTrendingTrending News

Trending News