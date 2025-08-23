Viral Video: 16 ఏళ్ల బాలుడితో లేచిపోయిన 25 ఏళ్ల అమ్మాయి..బాలుడ్ని కట్టేసి కొట్టారు వీడియో వైరల్!

Rajasthan Viral Video: దేశంలో మరో దారుణమైన చర్య వెలుగులోకి వచ్చింది. రాజస్థాన్లోని కోటా జిల్లాలో 16 ఏళ్ల బాలుడు మైనర్ 25 ఏళ్ల అమ్మాయిని తనతో తీసుకెళ్లాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇది మాత్రమే కాదు.. ఈ ఆరోపణపై బాలిక కుటుంబం మైనర్కు కఠినమైన శిక్ష విధించింది.
నివేదికల ప్రకారం.. యువతి కుటుంబం ఆమె మైనర్ ప్రియుడిని 8 రోజుల పాటు బందీగా ఉంచింది. వారు అతని చేతులను తాళ్లతో కట్టి, బెల్టుతో కొట్టారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. జనవరి 19న, మధ్యప్రదేశ్లోని దాటియాకు చెందిన ఒక బాలుడు కోట జిల్లాలోని హిరాయఖేడి గ్రామానికి చెందిన తనకంటే పెద్దదైన యువతిని తీసుకెళ్లాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, ఆ యువతి తన ఇష్టప్రకారం అతడితో వెళ్లిపోయిందని తెలిసింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దాటియా నుండి యువతిని తీసుకువచ్చారు.
విచారణలో ఆ యువతి తన ఇష్టానుసారం ఆ అబ్బాయితో వెళ్లానని చెప్పింది. తనకు ఎలాంటి సంఘటన జరగలేదని కూడా చెప్పింది. తాను ఒక స్నేహితుడితో కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయానని చెప్పింది. దీని తర్వాత, పోలీసులు ఆ అమ్మాయిని ఆమె కుటుంబానికి అప్పగించారు.
దీని తరువాత ఆ యువతి కుటుంబం ఆమె మైనర్ స్నేహితుడిని వారి ఇంటికి తీసుకువచ్చింది. ఆ తర్వాత వారు అతన్ని బందీగా ఉంచి హింసించారని ఆరోపించారు. వైరల్ వీడియోలో అతని రెండు చేతులను కట్టివేసినట్లు కనిపిస్తుంది. అతన్ని బెల్టుతో విచక్షణారహితంగా కొడతారు.
"8 दिन तक बनाया बंधक युवती के प्रेमी को, और परिवार संग निर्दयता से लटका कर पीटते रहे नाबालिग को।"
आपके संज्ञान के लिए @KanoongoPriyank ji #Rajasthan #Jhalawar @NCPCR_ @JhalawarPolice @PoliceRajasthan pic.twitter.com/Vn1blAMFNq
— Sujeet Swami️ (@shibbu87) February 19, 2025
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో కోట జిల్లాలో తీవ్ర కలకలం రేగింది . ఈ వీడియో ఆధారంగా జిల్లా గ్రామీణ పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దీని గురించి కోటా జిల్లా గ్రామీణ ఎస్పీ సుజిత్ శంకర్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ సంఘటనకు సంబంధించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని" అన్నారు.
Also Read: Rs 5 Note: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే..రూ.48 లక్షలు సంపాదించవచ్చు..ఎలాగో తెలుసా?
Also Read: Toll Fee: వాహనదారులకు శుభవార్త..ఇకపై టోల్ ఫీజు పూర్తిగా ఫ్రీ?..ఈ రూల్స్ తప్పక గుర్తుపెట్టుకోండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి