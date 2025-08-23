English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: 16 ఏళ్ల బాలుడితో లేచిపోయిన 25 ఏళ్ల అమ్మాయి..బాలుడ్ని కట్టేసి కొట్టారు వీడియో వైరల్!

Rajasthan Viral Video: దేశంలో మరో దారుణమైన చర్య వెలుగులోకి వచ్చింది. రాజస్థాన్‌లోని కోటా జిల్లాలో 16 ఏళ్ల బాలుడు మైనర్ 25 ఏళ్ల అమ్మాయిని తనతో తీసుకెళ్లాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇది మాత్రమే కాదు.. ఈ ఆరోపణపై బాలిక కుటుంబం మైనర్‌కు కఠినమైన శిక్ష విధించింది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 23, 2025, 04:00 PM IST

Trending Photos

Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
6
Happy Birthday Chiranjeevi
HBD Chiranjeevi: హ్యపీ బర్త్‌ డే చిరంజీవి.. 70 ఏళ్ల మెగాస్టార్‌ ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా?
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
5
Jio new plan 2025
Jio: జియో అద్భుతమైన ప్లాన్‌.. డైలీ 1.5 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ..
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
5
Udaya Bhanu
Pawan Kalyan: పవన్‌ కల్యాణ్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన స్టార్‌ యాంకర్‌ ఉదయభాను.. ఎందుకో తెలుసా?
Viral Video: 16 ఏళ్ల బాలుడితో లేచిపోయిన 25 ఏళ్ల అమ్మాయి..బాలుడ్ని కట్టేసి కొట్టారు వీడియో వైరల్!

Rajasthan Viral Video: దేశంలో మరో దారుణమైన చర్య వెలుగులోకి వచ్చింది. రాజస్థాన్‌లోని కోటా జిల్లాలో 16 ఏళ్ల బాలుడు మైనర్ 25 ఏళ్ల అమ్మాయిని తనతో తీసుకెళ్లాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇది మాత్రమే కాదు.. ఈ ఆరోపణపై బాలిక కుటుంబం మైనర్‌కు కఠినమైన శిక్ష విధించింది.

నివేదికల ప్రకారం.. యువతి కుటుంబం ఆమె మైనర్ ప్రియుడిని 8 రోజుల పాటు బందీగా ఉంచింది. వారు అతని చేతులను తాళ్లతో కట్టి, బెల్టుతో కొట్టారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. జనవరి 19న, మధ్యప్రదేశ్‌లోని దాటియాకు చెందిన ఒక బాలుడు కోట జిల్లాలోని హిరాయఖేడి గ్రామానికి చెందిన తనకంటే పెద్దదైన యువతిని తీసుకెళ్లాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, ఆ యువతి తన ఇష్టప్రకారం అతడితో వెళ్లిపోయిందని తెలిసింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దాటియా నుండి యువతిని తీసుకువచ్చారు.

విచారణలో ఆ యువతి తన ఇష్టానుసారం ఆ అబ్బాయితో వెళ్లానని చెప్పింది. తనకు ఎలాంటి సంఘటన జరగలేదని కూడా చెప్పింది. తాను ఒక స్నేహితుడితో కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయానని చెప్పింది. దీని తర్వాత, పోలీసులు ఆ అమ్మాయిని ఆమె కుటుంబానికి అప్పగించారు.

దీని తరువాత ఆ యువతి కుటుంబం ఆమె మైనర్ స్నేహితుడిని వారి ఇంటికి తీసుకువచ్చింది. ఆ తర్వాత వారు అతన్ని బందీగా ఉంచి హింసించారని ఆరోపించారు. వైరల్ వీడియోలో అతని రెండు చేతులను కట్టివేసినట్లు కనిపిస్తుంది. అతన్ని బెల్టుతో విచక్షణారహితంగా కొడతారు. 

ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో కోట జిల్లాలో తీవ్ర కలకలం రేగింది . ఈ వీడియో ఆధారంగా జిల్లా గ్రామీణ పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దీని గురించి కోటా జిల్లా గ్రామీణ ఎస్పీ సుజిత్ శంకర్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ సంఘటనకు సంబంధించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని" అన్నారు.

Also Read: Rs 5 Note: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే..రూ.48 లక్షలు సంపాదించవచ్చు..ఎలాగో తెలుసా?

Also Read: Toll Fee: వాహనదారులకు శుభవార్త..ఇకపై టోల్ ఫీజు పూర్తిగా ఫ్రీ?..ఈ రూల్స్ తప్పక గుర్తుపెట్టుకోండి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

RajasthanJhalawarBoyfriendHostageRajasthan police

Trending News