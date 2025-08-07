English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: బిడ్డ కోసం చిరుతపులితో పోరాటం..ప్రాణాలను లెక్క చేయలేదు..అది తల్లి ప్రేమ అంటే!

Cow Leopard Attack Video: సోషల్ మీడియాలో తరచుగా వైరల్ అయ్యే అడవి జంతువుల వీడియోలను చూడటానికి ప్రజలు చాలా ఆసక్తి చూపుతారు. తాజాగా ఓ చిరుతపులి, ఆవు మధ్య జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన ఫైటింగ్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ వైరల్ వీడియోను మీరు కూడా చూసేయండి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 7, 2025, 04:45 PM IST

Trending Photos

Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Samantha Net Worth: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న సమంత ఆస్తుల వివరాలు.. దర్శకుడు రాజ్ కన్నా ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువంటే..
6
Samantha net worth
Samantha Net Worth: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న సమంత ఆస్తుల వివరాలు.. దర్శకుడు రాజ్ కన్నా ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువంటే..
Viral Video: బిడ్డ కోసం చిరుతపులితో పోరాటం..ప్రాణాలను లెక్క చేయలేదు..అది తల్లి ప్రేమ అంటే!

Cow Leopard Attack Video: సోషల్ మీడియాలో తరచుగా వైరల్ అయ్యే అడవి జంతువుల వీడియోలను చూడటానికి ప్రజలు చాలా ఆసక్తి చూపుతారు. తాజాగా ఓ చిరుతపులి, ఆవు మధ్య జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన ఫైటింగ్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ వైరల్ వీడియోను మీరు కూడా చూసేయండి. 

ఇది ఓ తల్లి ప్రేమకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తుంది. ఓ ఆవు తన బిడ్డను చిరుతపులి బారి నుంచి కాపాడేందుకు ఏకంగా తన ప్రాణాలనే పణంగా పెట్టింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆ ఆవు ధైర్యాన్ని, తల్లి ప్రేమను, ఆప్యాయతను నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.

ఈ వీడియో ప్రకారం.. రాజస్థాన్‌లో ఈ సంఘటన జరిగిందని చెబుతున్నారు. ఒక తల్లి ఆవు చిరుతను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని తన బిడ్డను కాపాడిన సంఘటన ఇది. ఓ కారు అడవిలోకి సఫారీకి వెళ్తోంది. ఈ వీడియోలో.. చిరుతపులి దూడపై దాడి చేసింది. ఇది చూసిన తల్లి తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్కచేయకుండా పరిగెత్తి పులిని ఎదుర్కొంది. 

ఆవు ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి భయపడిన చిరుతపులి వెంటనే అక్కడి నుండి పారిపోయింది. ఆవు సకాలంలో స్పందించకపోతే ఆ లేగ దూడ చిరుతకు ఆహారంగా మారేది. ఈ సంఘటన పాలీలోని జవాయి చిరుతపులి అభయారణ్యంలో జరిగింది. ఒక వ్యక్తి ఈ వీడియోను Xలో షేర్ చేశాడు. 

"దూడపై దాడి చేసిన చిరుతపులిని ఆవు తల్లి తరిమికొడుతుంది" అనే క్యాప్షన్‌తో ఈ వీడియో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత, నెటిజన్లు ఆవు ధైర్యం, తల్లి ప్రేమ, త్యాగాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది.

Also Read: Varlakshmi Pooja: గర్భిణీ స్త్రీలు వరలక్ష్మీ వ్రతం చేయవచ్చా? పూజ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది?

Also Read: Pension Scheme: గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై 50 ఏళ్లకే పెన్షన్లు..సీఎం సంచలన ప్రకటన

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

ViralViral videoLeopardCowLeopard Attack Cow

Trending News