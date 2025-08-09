English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: 40 ఏళ్ల అంకుల్‌తో పాతికేళ్ల అమ్మాయి రొమాన్స్..నడిరోడ్డుపై సిగ్గులేకుండా..ఛీ..ఛీ..!!

Bike Romance Viral Video: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఏదో ఒక వీడియో ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. నిత్యం రోడ్లపై జరిగే కొన్ని సంఘటనలు కొందరు వీడియోలు తీస్తూ ఉంటారు. అక్కడక్కడ కొందరు ప్రేమికులు రోడ్లపై విన్యాసాలు చేయడం మనం చూసి ఉంటాము. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ రొమాన్స్ వీడియోనే ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 9, 2025, 05:11 PM IST

Viral Video: 40 ఏళ్ల అంకుల్‌తో పాతికేళ్ల అమ్మాయి రొమాన్స్..నడిరోడ్డుపై సిగ్గులేకుండా..ఛీ..ఛీ..!!

Bike Romance Viral Video: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఏదో ఒక వీడియో ట్రెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. నిత్యం రోడ్లపై జరిగే కొన్ని సంఘటనలు కొందరు వీడియోలు తీస్తూ ఉంటారు. అక్కడక్కడ కొందరు ప్రేమికులు రోడ్లపై విన్యాసాలు చేయడం మనం చూసి ఉంటాము. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ రొమాన్స్ వీడియోనే ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. ఓ మధ్య వయసున్న అంకుల్, ఓ అమ్మాయి కలిసి రన్నింగ్‌ బైక్‌పై రొమాన్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడా వీడియో సోషల్ మీడియాని ఊపేస్తుంది. 

రోడ్డుపై ద్విచక్ర వాహనంపై ఓ జంట అనుచితంగా ప్రవర్తించిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వేగంగా వెళ్తున్న ద్విచక్ర వాహనం పెట్రోల్ ట్యాంక్ పై కూర్చున్న యువతి ఆ అంకుల్ మెడ చుట్టూ చేతులు వేసింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

బాలీవుడ్‌లో ఇటీవలే విడుదలైన 'సయ్యారా' సినిమాలో హీరోహీరోయిన్లు బైక్ పై రొమాన్స్ చేసిన సీన్ ఒకటి ట్రెండ్ అయ్యింది. బైక్ పై ఒకర్ని ఒకరు గట్టిగా హత్తుకునే సన్నివేశం ఇది. ఇప్పుడు ఆ సీన్ ను ఇప్పుడు రోడ్డుపై రీకన్‌స్ట్రక్షన్ చేసింది ఓ జంట. అదే విధంగా రోడ్డుపై ఓ ప్రేమ జంట కౌగిలించుకొని కనిపించింది. 

ఈ జంట వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. పూణేలోని షిండేవాడి ప్రాంతంలోని ఖేడ్ శివపూర్ ప్రాంతం గుండా వెళుతున్న రోడ్డుపై ఈ సంఘటన జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ జంట బైక్ పై ఫ్లైఓవర్ పై ఈ ప్రేమ జంట విన్యాసాలు చేస్తూ కనిపించారు. విచిత్రం ఏంటంటే అతడికి ఓ 40 ఏళ్లు ఉండొచ్చు. ఆ అమ్మాయికి ఓ 25 ఏళ్ల వయసు ఉండొచ్చు. అయితే వయసులతో సంబంధం లేకుండా వీరిద్దరూ రోడ్లపై రెచ్చిపోతున్న తీరు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Khabar (@khabar.ig)

అదే రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఒక కారు డ్రైవర్ ఈ మొత్తం సంఘటనను తన మొబైల్ ఫోన్‌లో బంధించాడు. అంతే కాదు, చుట్టుపక్కల ప్రజలు కూడా ఈ దృశ్యాన్ని తమ మొబైల్ ఫోన్‌లలో రికార్డ్ చేశారు. ఈ క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. పోలీసులు ఆ జంటపై చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

