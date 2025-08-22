Viral Video: మనిషిని గట్టిగా నొక్కేసిన సింహం..నోటితో కొరికే సమయానికి...!!

Lion Attacks On A Man: ఇంటర్నెట్లో నిత్యం వేలాది వీడియోలు సర్క్యూలేట్ అవుతాయి. ముఖ్యంగా జంతువులు లేదా క్రూర మృగాల వీడియోలు విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఓ పెద్ద సింహం మనిషిపై దాడి చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. అది చూసిన చాలా మంది నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
ఆ వీడియోలో ఏముంది?
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ సింహం ఓ మనిషిపై దాడి చేస్తున్నట్లు కనిపించింది. ఆ సింహం తన పంజాలతో గట్టిగా ఆ మనిషిని పట్టుకొని ఊపిరి సలపకుండా అతడ్ని కొరికేందుకు ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించింది. కానీ, సింహం దాడి చేస్తున్నా అతడు ఎంతో ప్రశాంతంగా కనిపించాడు. దాని చెర నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. చివరికి ఆ సింహం అతడ్ని ఏమి చేయకపోవడం గమనార్హం.
వీడియో ప్రకారం సింహాన్ని పెంచే ఓ పెంపుడు యజమాని.. ఆ సింహాన్ని తన కింద పనిచేసే కార్మికుడిపై వదిలాడు. ఆ యజమాని తన వినోదం కోసం సింహాన్ని అతడి పైకి వదిలినట్లు వీడియో చూస్తే అనిపిస్తుంది. ఈ ఘటన లిబియాకి చెందినదిగా తెలుస్తోంది. ఓ పొలంలో ఓ యజమాని పెంపుడు సింహాన్ని ఈజిప్షియన్ కార్మికుడిపైకి ఉసిగోల్పాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసిన ప్రజలు ఆ యజమానిపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.
#فيديو| حالة من الغضب تجتاح منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع مصور يظهر صاحب مزرعة في ليبيا وهو يطلق أسداً على عامل مصري يعمل لديه#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/CPSqRty9tT
— صحيفة الخليج (@alkhaleej) August 18, 2025
ఆ వీడియో పూర్తి వైరల్ అయిన నేపథ్యంలో సరదా కోసం ఆపని చేశానని ఆ యజమాని చెప్పడం గమనార్హం. ఒకవేళ ఆ సింహం అతడి ప్రాణాలను తీసుంటే పరిస్థితి ఇంకోలా ఉండేదని నెటిజన్లు అంటున్నారు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన కొందరు మాత్రం ఆ వీడియోలోని వ్యక్తి నవ్వుతూ కనిపించాడని అంటున్నారు. సింహం అతడిపై దాడి చేసినట్లు కాకుండా మచ్చికతో ఇలా చేసి ఉండొచ్చని అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది.
