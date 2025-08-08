Man Hanging On AC Unit: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, ఒక యువకుడు ఏసీ యూనిట్ పై కూర్చుని తన లవర్తో చాటింగ్ చేస్తున్నట్లు విజువల్స్ చూడవచ్చు. ఈ సంఘటన అసలు ఎక్కడ జరిగింది..? ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తికి ఏమైంది..? చూద్దాం..
ప్రేమలో పడితే కొందరు హద్దులు దాటుతాడని అంటారు. ఈ వీడియో దీనికి ఉదాహరణ.. ఒక యువకుడు తన ప్రాణాలను వదిలేసి ఏసీ యూనిట్ పై కూర్చుని తన ప్రియురాలితో చాటింగ్ చేస్తున్నట్లు ఉన్నాడు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
వైరల్ గా మారిన వీడియో ప్రకారం.. ఒక యువకుడు ఎత్తైన భవనం బయటి గోడపై ఏర్పాటు చేసిన ఏసీ యూనిట్ పై హాయిగా కూర్చుని తన మొబైల్ ఫోన్ చూస్తూ కనిపించాడు. అతను ఒక పార్కులో బెంచ్ మీద కూర్చున్నట్లుగా తన స్నేహితురాలితో చాట్ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.
అంతేకాదు, అతను తన మొబైల్ ఫోన్లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఎటువంటి భద్రతా చర్యలు తీసుకోకుండా తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టాడు. వీడియో చూసిన కొంతమంది అతను తన స్నేహితురాలితో చాట్ చేస్తున్నాడని చెబుతుండగా.. మరికొందరు అతను గొడవ పడుతున్నాడని హాస్యభరితంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ఈ వీడియోను studentgyaan అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా షేర్ చేయగా.. ఇప్పటివరకు లక్షలాది మంది వీక్షించారు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు "సార్, నేను చావుకు భయపడను, కానీ నా లవర్కి భయపడుతున్నాను" అని వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఏసీ ఫిట్టింగ్ కార్మికుడిదని చెబుతున్నారు. అతను భద్రత కోసం నడుముకు తాడు మాత్రమే కట్టుకుని ఏసీ యూనిట్ పై కూర్చుని కనిపిస్తున్నాడు. అయితే ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందనే విషయం తెలియరాలేదు.
Also Read: Vivo T4 Lite 5G: రూ.4,000 కంటే తక్కువ ధరకే మొబైల్..మార్కెట్లో రూ.10,000 అమ్ముతున్నారు!
Also Read: Andhra Premier League: నేడే ఆంధ్రా ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభం..విక్టరీ వెంకటేష్, ప్రగ్యా జైస్వాల్ స్పెషల్ ఎంట్రీ!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook