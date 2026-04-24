Snake Viral Video: ఐక్యమత్యమే మహాబలం.. పాముకు చుక్కలు చూపించిన కప్పలు!

Frogs Attacks A Snake Viral Video: ప్రకృతిలో బలవంతుడిదే లోకం అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సాధరణంగా పాము కనిపిస్తే కప్పలు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీస్తూ ఉంటాయి. పాము నోటికి చిక్కి ఆహారంగా మారుపోతాయి. కానీ, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో దీనికి చాలా భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ తిరుగుతున్న పామును చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం తప్పకుండా వేస్తుంది. అయితే ఒక విష సర్పం పదుల సంఖ్యలో ఉన్న కప్పల మధ్య చిక్కుకొని.. వాటి దాడిని తట్టుకోలేక విలవిలలాడిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.
ఒక పాత బాడిలో ఈ వింత సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆహారం కోసం ఆ బావిలోకి వెళ్లిందో లేక ప్రమాదవశాత్తు పడిందో తెలియదు కానీ.. ఒక ప్రమాదకరమైన పాము బావిలోని నీటిలో చిక్కుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, అదే బావిలో అప్పటికే పదుల సంఖ్యలో ఉండడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగా ఆ ప్రమాదకరమైన పామును చూడగానే చెల్లాచెదురు కావాల్సిన కప్పలు..కానీ ఐక్యమత్యమే మహాబలం అని నిరూపించాయి.
ఆ పామును చూసి భయపడకుండా.. కప్పలన్నీ ఒక్కసారిగా ఆ సర్పంపై దాడికి దిగాయి.. పాము ఎటు వెళ్లలేక కప్పల మధ్య బందీగా ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది.. అంతేకాకుండా కప్పలు గుంపులు గుంపులుగా పాము శరీరంపైకి ఎక్కి దానిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. పాము తనను తాను రక్షించుకోవడానికి కప్పలపై నుంచి అటు ఇటు పాకుతూ వెళ్లడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు.
ఈ వింత మీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది ఈ వీడియోను చూసి కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కాలం కలిసి రాకపోతే తాడే పామై కరుస్తుంది అంటారు.. ఇక్కడ కాలం కలిసి రాక పాము కప్పలకు చిక్కింది.. అంటూ చాలా మంది కామెంట్స్ చేస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా సమూహంగా ఉంటే ఎంతటి శత్రువునైనా ఎదిరించవచ్చు అనడానికి ఈ వీడియోనే నిదర్శనం.. అని మరికొంత మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
