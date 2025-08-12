English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: లైకుల కోసం బరితెగించిన వగలాడి..తెల్లచీరలో వీడియో రికార్డు తీస్తూ పాడుపని!

Woman Saree Fire Viral Video: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌‌లో నిత్యం ఏదో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. తాజాగా ఓ వీడియో తెగ షేర్ అవుతోంది. అందులో ఓ మహిళా తెల్ల చీర కట్టుకుని ఓ పాడుపని చేసింది. అదేంటో ఇప్పుడే చూసేయండి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 12, 2025, 02:15 PM IST

ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్‌ పిచ్చి మరింత ముదిరిపోయింది. సోషల్‌ మీడియాలో రకరకాల రీల్స్‌ చేస్తూ వైరల్ అయ్యేందుకు ట్రై చేస్తున్నారు. కానీ కొందరు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిమరీ రీల్స్ చేస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్లపై నెటిజన్లు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లను ఎలా చెబితే వింటారో కూడా అర్థం కావట్లేదని మండిపడుతున్నారు. ఏదో గొప్ప పని చేసినట్లు వాళ్ల బిల్డప్‌లు చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరి ఒళ్లు మండిపోతుంది. 

ఇలా ప్రాణాలను లెక్కచేయకుండా రీల్స్ రికార్డింగ్ చేస్తూ ఎంతో మంది తమ ప్రాణాలను కోల్పోయారు. అలాంటి పిచ్చిపిచ్చి పనులు పెద్ద ప్రమాదాల్లోకి నెట్టివేస్తున్నాయి. ఇలా ఎంతోమంది చనిపోయినా.. వాళ్లకి అంతుపట్టకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

@more_fun_007 అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఓ వీడియో పోస్ట్ అయ్యింది. ఇందులో ఓ పడుచుపిల్ల తెల్ల చీర కట్టుకొని.. పైటకి మంట పెట్టుకుంది. ఇప్పుడా వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. చీరకు మంట పెట్టుకోవడమే కాకుండా.. చిందులేస్తూ, తైతక్కలాడింది. చీరపై మంట క్షణక్షణానికి పెరుగుతున్నా.. ఆమె లెక్క చేయకుండా రీల్ రికార్డింగ్ చేస్తోంది. 

ఆ విన్యాసాలను ఓ వ్యక్తి వీడియో రికార్డింగ్ చేసి.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. ఆమెకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పటికే ఈ వీడియోను లక్షలాది మంది వీక్షించారు. కొందరు వారెవ్వా అంటుంటే.. మరికొందురు ఆమెకు ఏం పోయే కాలం వచ్చిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది ఆమెను తిట్టిపోస్తున్నారు. లైకుల కోసం ఎంతటి బురద పని చేయడానికి వెనుకాడరని అంటున్నారు. 

Viral videoWomanWoman SareeVideo Viralsocial media

