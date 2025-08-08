Viral Video: నడిరోడ్డుపై చీర ఎగ్గట్టి..బైక్ నడిపిన ఆంటీ.. వైరల్ వీడియో!

Woman Bike Riding Video: రోడ్లపై నిత్యం ఏదో సంఘటన జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఏదైనా పెద్ద యాక్సిడెంట్ లేదా మరేదైనా విచిత్రమైన సంఘటన వంటివి తరచూ జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే వాటిలో కొన్ని మాత్రం సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంటాయి. అలాంటి కోవకు చెందినదే ఈ వైరల్ వీడియో. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాని కుదిపేస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ వీడియో ఏంటో మీరూ చూసేయండి.
సాధారణంగా రోడ్లపై నేటి తరం యువత బైక్ స్టంట్స్ చేస్తుంటుంది. స్టంట్స్ అద్భుతంగా చేసినా.. కొన్నిసార్లు బొక్కబోర్లా పడి దెబ్బలు తిన్న పరిస్థితులు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయేది స్టంట్ వీడియో కాదు. ఓ మహిళ బైక్ నడిపిన వీడియో. అది కూడా చీరలో ఆమె స్పోర్ట్స్ బైక్ నడిపింది. కుర్రాళ్లు ఎంతో కష్టంగా నడిపే ఈ బైక్ ను ఆమె అవలీలగా నడిపేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఓ మహిళ తన చీరకట్టును ఎగ్గట్టి బైక్ నడిపేందుకు సిద్ధమైంది. అది కూడా స్పోర్ట్స్ మోడల్ బైక్ అది. దానిపై ఓ బాబును ముందు కూర్చొబెట్టుకొని బైక్ నడిపేందుకు సిద్ధమైంది. బైక్ కిక్ రాడ్ గట్టిగా కొట్టి స్టార్ట్ చేసింది ఆ మహిళ. అంతే ఎంతో సింపుల్గా బైక్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయింది.
ఈ వీడియోను ఇప్పుడు కొన్ని మీమ్ పేజెస్ వైరల్ చేశాయి. ఆ వీడియోకు " ఆంటీ కూడా బైక్ నడుపుతుందిరా నువ్వు ఎప్పుడు నేర్చుకుంటావు" అనే క్యాప్షన్తో వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. ఇప్పుడా వీడియోకు కుప్పలుతెప్పలుగా లైక్స్ వస్తున్నాయి. స్పోర్ట్స బైక్ నడిపే ఆమె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
Also Read: Kantara Movie: గుండెపోటుతో 'కాంతార' నటుడు మృతి!
Also Read: Vivo T4 Lite 5G: రూ.4,000 కంటే తక్కువ ధరకే మొబైల్..మార్కెట్లో రూ.10,000 అమ్ముతున్నారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook