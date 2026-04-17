Parrot Scrolling Phone Video: తాజాగా ఒక చిలుక స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వినియోగిస్తున్న దృశ్యాలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో ఆ రామచిలుక స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను స్క్రోల్ చేయడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ దృశ్యాన్ని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 17, 2026, 10:49 AM IST

Parrot Scrolling Phone Video Viral: సాంకేతికత కేవలం మనుషులకే పరిమితం అనుకుంటే పొరపాటే.. ప్రస్తుత కాలంలో పక్షులతో పాటు జంతువులు కూడా టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే మీరు కూడా ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే. ఒక చిన్న చిలక మనిషి కంటే వేగంగా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఆపరేట్ చేస్తూ అందరిని ఆశ్చర్యపరిచేలా చేస్తోంది. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఇంటర్నెట్‌ను మాత్రం షేక్ చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సాధారణంగా చిలుకలు మనం నేర్పిన మాటలను ఎంతో సులభంగా పలుకుతూ ఉండడం అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ చిలుక మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంది.. ఫీల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఈ చిన్ని రామచిలుక తన యజమాని స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎంతో చక్కగా వాడుతోంది. ఆ చిన్ని చిలక తన ముక్కుతో స్క్రీన్‌పై టచ్ చేస్తూ.. రకరకాల యాప్‌లను ఓపెన్ చేస్తోంది. కేవలం ఓపెన్ చేయడమే కాకుండా.. మనకు నచ్చిన పోస్టులను ఎలా స్క్రోల్ చేస్తామో..  అదేవిధంగా ఎంతో ఓపికగా.. ఆ చిలుక కూడా తన ముక్కుతో స్క్రోల్ చేయడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.

 
 
 
 
 

ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా తమ అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మా ఇంట్లో పిల్లల కంటే ఈ చిలుక బాగా ఫోన్ వాడుతోందని.. ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. మరొకరు రాబోయే రోజుల్లో చిలుకలు కూడా సొంతగా రీల్స్ చేసుకుంటాయేమోనని.. కామెంట్ చేస్తున్నారు. నిజానికి పక్షులలో చిలుకలకు గ్రాహక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవి చూసిన విషయాలను త్వరగా నేర్చుకోగలుగుతాయి. 

ఈ వీడియోలో చిలుక తన యజమాని ఫోన్ వాడుతుండగా చూసి.. ఆ అలవాటును నేర్చుకొని ఉంటుందని నిపుణులు భావిస్తూ ఉన్నారు. ఏది ఏమైనా.. ఎంతో ఏకాగ్రతతో ఆ చిలుక ఫోన్ చూస్తున్న తీరు చూస్తుంటే అదేదో ముఖ్యమైన సమాచారం కోసం వెతుకుతున్నట్లే కనిపిస్తోందని భావించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్‌తో పాటు యూట్యూబ్‌లో కూడా ట్రెండ్ అవుతూ వస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను లక్షలాదిమంది వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది లైక్ కూడా చేశారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

