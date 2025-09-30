Viral Video: మద్యం మత్తులో ఆర్టీసీ బస్సులో ఎక్కిన మహిళా హల్చల్ చేసింది. బస్సులో ప్రయాణం చేస్తూ ఆధార్ కార్డు ఇచ్చి టికెట్ కొట్టాలని కండక్టర్ను దబాయించింది. కండక్టర్ ఆధార్ కార్డు చెల్లదని చెప్పినా వినకుండా అతడితో వాగ్వాదానికి దిగింది. అనంతరం రోడ్డుపైకి వచ్చిన ఆమె బస్సు కిందకు దూరింది. దీంతో ఆర్టీసీ కండక్టర్, డ్రైవర్తోపాటు ప్రయాణికులు ఆమెకు నచ్చచెప్పినా వినకపోవడంతో పోలీసులు ఆమెకు బుద్ధి చెప్పారు. తెలంగాణలో సంచలనం రేపిన ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో మణుగూరు నుంచి ఖమ్మం వెళ్తున్న డీలక్స్ బస్సులో పీకల దాకా మద్యం చేసిన మహిళా మంగళవారం ఎకక్కింది. ఆధార్ కార్డు చూపిస్తూ టికెట్ కొట్టమని కండక్టర్తో గొడవకు దిగింది. డీలక్స్ బస్సులో ఆధార్ కార్డు చెల్లదని.. ఉచిత బస్సు పథకం వర్తించదని కండక్టర్ ఆమెకు ఎంత నచ్చబెబుతున్నా వినిపించుకోకుండా బూతులతో విరుచుకుపడింది. కండక్టర్ను తిడుతూ బస్సు ఎదురుగా కూర్చొని వీరంగం సృష్టించింది.
కొత్తగూడెంలో వెళ్తున్న బస్సును ఆపి ఆమెను కిందకు దింపటంతో ప్రధాన రోడ్డుపై ఆ మహిళ బైఠాయించింది. బస్సుకు అడ్డంగా పడుకుని అరుపులు కేకలు వేస్తూ నానా హంగామా చేసింది. ఎవరూ చెప్పినా వినిపించుకోవడం లేదు. బస్సు ఆగిపోవడంతో రోడ్డుపై వాహనాల రాకపోకలకు ఆటకం ఏర్పడింది. ఆర్టీసీ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు.
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న చుంచుపల్లి పోలీసులు మహిళకు సర్ది చెప్పేందుకు యత్నించిని వినిపించుకోలేదు. బలవంతంగా మద్యం మత్తులో ఉన్న మహిళను పోలీసుస్టేషన్కు తరలించారు. అనంతరం యథావిధిగా బస్సు ఖమ్మం బయల్దేరింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ముందే పండుగ సమయం.. ఆపై ఈ మహిళ హంగామాతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఉచిత బస్సు డీలక్స్ బస్సులో నడవదని చెప్పినా కూడా వినిపించుకోకపోవడంతో ఆమెకు పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వదిలేయనున్నారు.
డీలక్స్ బస్సులో ఫ్రీ టికెట్ ఇవ్వాలని బస్సు ముందు కూర్చొని మహిళ హల్ చల్
మణుగూరు నుండి ఖమ్మం వెళ్తున్న డీలక్స్ బస్సులో కొత్తగూడెం వద్ద ఎక్కి ఫ్రీ టికెట్ ఇవ్వాలని వాగ్వాదానికి దిగిన మహిళ
బస్సుకు అడ్డంగా కూర్చున్న మహిళకు నచ్చజెప్పి పంపించేసిన పోలీసులు pic.twitter.com/aKDiXTt7tG
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 30, 2025
