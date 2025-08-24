Viral Video: పిల్ల గొరిల్లాని చంపబోయిన సింహం..తల్లి గొరిల్లా వచ్చి నేలకేసి బాదింది..వైరల్ వీడియో!

Lion Vs Gorilla Fight: అడవికి రాజైన సింహాన్ని ఓ పెద్ద గొరిల్లా ఎత్తుకుని విసిరేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూసిన సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియోలో, ఒక సింహం పిల్ల గొరిల్లాపై దాడి చేస్తుంది. తల్లి గొరిల్లా తన బిడ్డను రక్షించుకోవడానికి సింహంపై ప్రాణాంతకమైన దాడిని ప్రారంభించింది. ఆమె తన బిడ్డను రక్షించడానికి సింహాన్ని ఎత్తి విసిరేసింది. ఈ వీడియో వైరల్ అయ్యింది. చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది. అసలేం జరిగిందో పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోండి..
ఈ వీడియో ప్రారంభంలో ఒక పెద్ద సింహం గొరిల్లా పిల్లపై దాడి చేయడాన్ని మీరు స్పష్టంగా చూడవచ్చు. అప్పుడు సింహం దాడి చేసిన గొరిల్లా పిల్ల బిగ్గరగా అరుస్తుంది. ఆ పిల్ల అరుపులు విని, తల్లి గొరిల్లా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది. అప్పుడు, తన పిల్లను కాపాడుకోవడానికి ఆ పెద్ద గొరిల్లా సింహంపై ప్రాణాంతకమైన దాడిని ప్రారంభించింది. దానికి గుణపాఠం నేర్పడానికి ఆమె సింహంతో పోరాడింది.
గొరిల్లా తన శక్తివంతమైన శరీరంతో దాడి చేయడంతో సింహం గొరిల్లాను విడిచిపెట్టింది. అక్కడి నుంచి పారిపోతున్న పిల్లను మీరు వెంటనే చూడవచ్చు. అప్పుడు తల్లి గొరిల్లా సినిమా రేంజ్లో అరుస్తూ సింహాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. తన శక్తినంతా ఉపయోగించి, గొరిల్లా సింహాన్ని ఎత్తి రెండుసార్లు కింద పడేస్తుంది. ఇది సింహాన్ని కూడా తీవ్రంగా గాయపరుస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కానీ వీటిని చూసిన చాలా మంది ఇది నిజమైన వీడియో కాదని, AI ద్వారా సృష్టించబడిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఆల్ఫా వైల్డ్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్లో షేర్ చేశారు. కానీ కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇది నిజమైన వీడియో కాదని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగా AI ఉపయోగించి దీన్ని సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇలాంటి వీడియోలను సృష్టించడంలో, మిలియన్ల వీక్షణలను పొందడంలో ChatGPT కి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉందని చాలా మంది వ్యాఖ్యలలో రాస్తున్నారు. మరికొందరు వీడియో చాలా అద్భుతంగా ఉందని అంటున్నారు.
