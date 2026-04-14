Viral Video: యువతి పొట్టపైనే కుంపటి.. మండుతున్న నిప్పులపై వంట చేస్తున్న యువకుడు! వీడియో..

Social Media Trends Video: సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని రోజుకు ఒక వింత వార్త వెలుగులోకి వస్తోంది. లైకులు, వ్యూస్ కోసం కొందరు ప్రాణాలకు తెగించి స్టంట్ లు చేస్తుంటే.. మరి కొంతమంది ఊహకందని విన్యాసాలతో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నారు. ఆజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. ఒక యువతి పొట్టపై పొయ్యి పెట్టి.. నిప్పులు రాజేష్ వంట చేస్తున్న దృశ్యాలు చూసి జనం ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీనిని చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక యువతి నేలపై పడుకుని ఉండడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు.. ఆమె పొట్ట భాగంపై ఒక మట్టి పోయిని అమర్చి ఉండడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆ పొయ్యిలో నిప్పులు మండుతున్నాయి. ఒక యువకుడు ఆ మంటపై గిన్నె పెట్టి ఎంతో సులభంగా వంట చేస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. పొయ్యి నుంచి సెగలు వస్తున్న.. మంటలు ఎగసిపడుతున్నప్పటికీ ఆ యువతి ఏమాత్రం చలించకపోవడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపడేలా చేస్తోంది..
సాధారణంగా నిప్పురవ్వ పడితేనే ఎంతో విలవిలలాడి పోతాం.. కడుపుపై అంత పెద్ద పొయ్యి పెట్టుకొని ఆమె ఎలా భరిస్తుందని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ యువతి ముఖంలో కనీసం భయం కానీ.. నొప్పి కానీ కనిపించడం లేదు. పైగా ఆమె ఎంతో హాయిగా పాటలు పాడుతూ.. ఎంజాయ్ చేయడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ వస్తోంది. ఇది ఏదైనా మ్యాజిక్ కా.. లేక యోగాలో భాగమ అనే చర్చ కూడా మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్ల నుంచి రకరకాల కామెంట్లు వస్తున్నాయి. ఇది నమ్మసక్యంగా లేదు.. ఆ యువతకి అసలు వేడి తగలడం లేదా..? అని కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తుంటే మరి కొంతమంది.. వ్యూస్ కోసం ఇంత రిస్కు అవసరమా? పొరపాటున ఏదైనా జరిగితే పరిస్థితి ఏంటని మరికొందరు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొందరు మాత్రం దీన్ని వింత కలగా అభివర్ణిస్తూ వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో మాత్రం ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది..
