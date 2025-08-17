English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giant Python Video: ప్లీజ్.. నన్ను విడిపించండి.. బరువైన కొండచిలువతో ఆటలాడితే ఇలాగే ఉంటుంది.. వీడియో..

Giant Python Video Watch Now: ఓ యువకుడు పాముతో ఆట ఆడుతున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత బరువైన అనకుండాను మెడలో వేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 17, 2025, 06:57 PM IST

Giant Python Video: ప్లీజ్.. నన్ను విడిపించండి.. బరువైన కొండచిలువతో ఆటలాడితే ఇలాగే ఉంటుంది.. వీడియో..

Giant Python Video Watch Here: కొంతమంది అయితే పాముల పేరు వినగానే భయపడిపోతూ ఉంటారు.. వాటిని చూస్తేనైతే అక్కడి నుంచి ఎక్కడికో పారిపోతూ ఉంటారు.. కానీ ఓ వ్యక్తి బరువైన అనకుండాను మెడలో వేసుకోవడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఆ వ్యక్తి ప్రపంచంలోనే అత్యంత బరువైన శరీరం కలిగిన పామును మెడలో వేసుకొని కెమెరా ముందు యాక్టింగ్ చేశాడు.. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. సాధారణంగా అలాంటి పాములను పట్టుకునే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.. కానీ ఈ యువకుడు డైరెక్టర్ అనకొండ పామును మెడలో వేసుకొని సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అవుదాం అనుకున్నాడు.. చివరకు గాయపడాల్సి వచ్చింది. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

తాజాగా ఓ పాముకు సంబంధించిన ఘటన సోషల్ మీడియా వినియోదారులను ఉలిక్కిపడేలా చేస్తోంది. అత్యంత బరువైన భారీ కొండచిలువ పామును మెడలో వేసుకున్న ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఒక వ్యక్తి అత్యంత బరువు కలిగిన అనకొండ పామును మెడలో చుట్టుకుని ఏమాత్రం భయం లేకుండా వీడియోలో కనిపిస్తాడు. మెడలో చుట్టుకున్న తర్వాత ఆ పాము తన కండరాలను దృఢంగా చేసి అతడి మెడను గట్టిగా పట్టుకునేలా చేసింది. దాని ఒత్తిడికి అతడు ఎంతగానో భయపడిపోయి.. ఇబ్బంది పడినట్లు వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు. విషయం గమనించిన అక్కడే ఉన్న కొంతమంది అతడిని ఆ పాము నుంచి విడిపించేందుకు సహాయం చేయడం కూడా మీకు కనిపిస్తుంది. 

ఆ వీడియోలో యువకుడు ఎంతో ధైర్యంగా ఈ పాము నన్ను కొరకట్లేదు కానీ తన కండరాలతో శక్తితో మెడకు ఎంత గట్టిగానో చుట్టుకుంటుంది.. దయచేసి దాన్ని తొలగించండి అని వీడియోలో గట్టిగా అరవడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ మాటలు విన్న కొంతమంది అక్కడికి వెంటనే చేరుకొని ఆ పామును విడిపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఎంతో ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ పాము ఏ మాత్రం తగ్గకుండా అతడి మెడకు చుట్టుకుని ఉండిపోయింది. చివరకు అక్కడున్న చాలామంది ఆ పాము తోకను వాడిని అతడి మెడ నుంచి సపరేట్ చేశారు..

ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆ యువకుడు చేసిన అరుదైన  సాహసానికి సంబంధించిన సన్నివేశాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన నిపుణులు ఇలాంటి పాముల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.. లేకపోతే అది తన కండరాలతో పూర్తిగా చుట్టుకొని మరణించేలా చేస్తుందని వారు అంటున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు చాలామంది ఇలా ఇప్పటివరకు చాలామంది చనిపోయారని వారు చెబుతున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాముల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం.. ఇప్పుడు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఓ ఫేమస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

