Lassi Viral Video: లస్సీలో మూత్రం పోసి విక్రయిస్తున్న బాలుడు.. వైరల్ వీడియో..

Lassi Contamination Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఉలిక్కిపడేలా చేస్తుంది. ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీ అనేది కొత్తేమీ కాదు కానీ.. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన మాత్రం ప్రజలను తీవ్ర అసహనంతో పాటు భయాందోళనకు గురిచేస్తుంది. ఓ బాలుడు లస్సిలో మూత్రం పోసి.. అదే విషతుల్యమైన డ్రింకును కస్టమర్లకు విక్రయిస్తున్నట్లుగా ఉన్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారాయి. అయితే ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ వీడియో మాత్రం ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. సదరు బాలుడు ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా.. లస్సీని సర్వ్ చేస్తున్నాడు.. కస్టమర్లకు ఇచ్చే లస్సి గ్లాసుల్లో అతను మూత్రం కలిపి.. ఏమీ తెలియనట్లుగా.. వారికి సర్వ్ చేస్తున్నాడు.. అక్కడే ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు ఈ అమానుష్యాన్ని గమనించి.. వెంటనే తమ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో వీడియోను తీయడం ప్రారంభించారు. ఆ పిల్లాడి చేస్తాలను చూసి కంగుతిన్నవారు.. వెంటనే అతన్ని నిలదీసి అడుగుతుండడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. అయితే, ఆ పిల్లాడు ఏమీ తెలియనట్టు.. ఎటువంటి పాశ్చాతాపం లేకుండా అమాయకపు నటన ప్రదర్శించడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.. అతని నిర్లక్ష్యం చూసి వీడియో తీస్తున్న వారు కూడా షాక్ అయిపోయారు..
వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో.. అది క్షణాల్లోని వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. ఇది చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. ఆహారంతో ఇలా చెలగాట మాడటం ఎంతవరకు మంచిది? అని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. వీధి వ్యాపారుల వద్ద దొరికే ఆహార పదార్థాల పట్ల ప్రజలు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. ఇలాంటి కల్తీ ఆహారాల వల్ల ఊహించని రోగాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు..
ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందని విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేకపోయినప్పటికీ.. కానీ ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచించేలా చేస్తోంది.. రోడ్డు పక్కన దొరికే ఆహార పదార్థాల నాణ్యత పై ఆహార భద్రత అధికారులు కఠినమైన నిగా ఉంచాలని ప్రజలు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లేకపోతే ప్రజల ప్రాణాలతో ఇలాంటివారు చలగాటమాడుతూనే ఉంటారని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వ్యాపారులపై అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. ప్రజల ఆరోగ్యానికి రక్షణ కల్పించాలని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
