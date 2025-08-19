Snake Viral Video: తలపై నాగమణితో నాగుపాము.. దగ్గరకు వెళ్లి చూస్తే అంతా షాక్..

Snake Viral Video: సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎక్కువగా పాముకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. తాజాగా ఈ వీడియోలో పాము ఓ ఇంటి ముందు తిరుగుతూ కనిపించి చూపురులను ఆకర్షించింది. పాములకు సంబంధించిన వీడియోల్లో ఎక్కువగా అవి పెనువేసుకొని ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుతున్న వీడియోలు.. నాగమణితో కూడిన పాముల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ పాము తలపై నాగమణితో తిరుగుతుందని భావించి దానికి సంబంధించిన వీడియోను షూట్ చేశారు. అలా దగ్గరకు వెళ్లి చూస్తే.. వీడియో తీసిన వాళ్లకు అవాక్కయ్యారు. తలపై నాగమణిలా అనుకున్న వాళ్లు.. అది పాము తల ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మూతలో ఇరుక్కుపోయింది. దాన్ని నుంచి బయట పడేందుకు నానా తంటాలు పడింది.
పాము ఏదో బాటిల్ దూరి బయటకు వచ్చే క్రమంలో బాటిల్ కు సంబంధించిన మూత తలపై ఇరుక్కుపోయింది. దీంతో దారి కనపడక ఇష్టమొచ్చినట్టు తిరగడం మొదలు పెట్టింది. ఎక్కడికి పోవాలో తికమక పడుతున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. పాములు ఇలా బందీ కావడం వెనక మానవులు నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. పర్యావరణానికి హాని కలిగించేలా కొంత మంది మనుషులు అశ్రద్ద పర్యావరణంపై అవగాహన లేమి.. కావాలనే కొంత మంది ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలా అడవులు, కాలువలు, రోడ్లకు ఇరు వైపులా ప్లాస్లిక్ ఇతర పదార్ధాలను విసిరివేయడం మూలానా అమాయక ప్రాణులతో పాటు ప్రాణాంతకమైన పాములు వంటి విష సర్పాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు పాము పడుతున్న పాట్లు చూసి అయ్యో పాపం అంటూ కొంత మంది మనుషులు చేసిన పొరపాట్లు కారణంగా అకారణంగా పాము తల క్యాప్ లో ఇరుక్కుపోయిందంటూ వాపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ వాడకం మావవాళికే కాదు.. భూమిపై జీవజాలానికి కూడా ముప్పుగా చెబుతున్నారు. చెత్త నిర్వహణ అనేది ప్రభుత్వం బాధ్యత అని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం అంటే ప్రజలచే ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం అంటే ప్రజలే ప్రతి ఒక్కరు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా చూసుకోవాలన్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ పాము వీడియో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని పూర్తిగా కాకున్న సాధ్యమైనంత మేరకు తగ్గించాలని చెబుతుంది. వాటిని రీసైకిల్ చేయాలి. భూమి, నీరు అందరికీ చెందినవని గ్రహించి మనం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని చెబుతుంది.
