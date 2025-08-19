English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Viral Video: తలపై నాగమణితో నాగుపాము.. దగ్గరకు వెళ్లి చూస్తే అంతా షాక్..

Snake Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అందులో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువ మంది షేర్ చేస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి పాముకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ అందులో ఏముందంటే..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
10
Malhaar Rathod
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Snake Viral Video: తలపై నాగమణితో నాగుపాము.. దగ్గరకు వెళ్లి చూస్తే అంతా షాక్..

  

Snake Viral Video: సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎక్కువగా పాముకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. తాజాగా ఈ వీడియోలో పాము ఓ ఇంటి ముందు తిరుగుతూ కనిపించి చూపురులను ఆకర్షించింది. పాములకు సంబంధించిన వీడియోల్లో ఎక్కువగా అవి పెనువేసుకొని ఒకదానితో ఒకటి పోరాడుతున్న వీడియోలు.. నాగమణితో కూడిన పాముల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ పాము తలపై నాగమణితో తిరుగుతుందని భావించి దానికి సంబంధించిన వీడియోను షూట్ చేశారు. అలా దగ్గరకు వెళ్లి చూస్తే.. వీడియో తీసిన వాళ్లకు అవాక్కయ్యారు. తలపై నాగమణిలా అనుకున్న వాళ్లు.. అది పాము తల ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మూతలో ఇరుక్కుపోయింది. దాన్ని నుంచి బయట పడేందుకు నానా తంటాలు పడింది. 

పాము ఏదో బాటిల్ దూరి బయటకు వచ్చే క్రమంలో బాటిల్ కు సంబంధించిన మూత తలపై ఇరుక్కుపోయింది. దీంతో దారి కనపడక ఇష్టమొచ్చినట్టు తిరగడం మొదలు పెట్టింది. ఎక్కడికి పోవాలో తికమక పడుతున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. పాములు ఇలా బందీ కావడం వెనక మానవులు నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. పర్యావరణానికి హాని కలిగించేలా కొంత మంది  మనుషులు అశ్రద్ద పర్యావరణంపై అవగాహన లేమి.. కావాలనే కొంత మంది ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలా అడవులు, కాలువలు, రోడ్లకు ఇరు వైపులా ప్లాస్లిక్ ఇతర పదార్ధాలను విసిరివేయడం మూలానా అమాయక ప్రాణులతో పాటు ప్రాణాంతకమైన పాములు వంటి విష సర్పాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది.  

 
 
 
 
 

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు పాము పడుతున్న  పాట్లు చూసి అయ్యో పాపం అంటూ కొంత మంది మనుషులు చేసిన పొరపాట్లు కారణంగా అకారణంగా పాము తల క్యాప్ లో ఇరుక్కుపోయిందంటూ వాపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ వాడకం మావవాళికే కాదు.. భూమిపై జీవజాలానికి కూడా ముప్పుగా చెబుతున్నారు. చెత్త నిర్వహణ అనేది ప్రభుత్వం బాధ్యత అని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం అంటే ప్రజలచే ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం అంటే ప్రజలే ప్రతి ఒక్కరు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా చూసుకోవాలన్నారు. 
ముఖ్యంగా ఈ పాము వీడియో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని పూర్తిగా కాకున్న సాధ్యమైనంత మేరకు తగ్గించాలని చెబుతుంది. వాటిని రీసైకిల్ చేయాలి. భూమి, నీరు అందరికీ చెందినవని గ్రహించి మనం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని చెబుతుంది. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Snake Viral VideoOriginal NagmaniNagmani VideoViral newsNagamani Real Video

Trending News