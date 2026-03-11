English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Teacher Video: ఇదా మీరు నేర్పే విద్యాబుద్ధులు? క్లాసులో మసాజ్ చేయించుకున్న హెడ్ మాస్టర్.. వీడియో!

Teacher Video: ఇదా మీరు నేర్పే విద్యాబుద్ధులు? క్లాసులో మసాజ్ చేయించుకున్న హెడ్ మాస్టర్.. వీడియో!

Students Massaging Teacher Video Watch: తాజాగా పాఠశాలకు సంబంధించిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు ఏకంగా పిల్లలతో మసాజ్ చేయించుకుంటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో పిల్లలంతా కలిసి ఆమె వ్యక్తిగత పనులు చేయడమే కాకుండా.. మసాజ్ చేస్తూ కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 11, 2026, 01:54 PM IST

Teacher Video: ఇదా మీరు నేర్పే విద్యాబుద్ధులు? క్లాసులో మసాజ్ చేయించుకున్న హెడ్ మాస్టర్.. వీడియో!

Students Massaging Teacher Video Watch Here: పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి.. వారిని జీవితంలో ఉన్నత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఒక గురువు.. తన వృత్తికి మచ్చ తెచ్చేలా వ్యవహరించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. తరగతి గదిలోనే విద్యార్థులతో మసాజ్ చేయించుకుంటూ అడ్డంగా దొరికిపోయారు.. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని చిత్రకూట్ జిల్లాలోని జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ కావడంతో విద్యాశాఖ అధికారులు సదరు ప్రధానోపాధ్యాయురాలను సస్పెండ్ చేస్తూ ప్రత్యేకమైన ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు. అయితే ఈ వీడియోని ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారాయి.. ఈ వీడియోలు మీరు కూడా చూడాలనుకుంటున్నారా?

చిత్రా కూట్ జిల్లాలోని కర్వీ మైనర్ ప్రాంతంలో ఒక ప్రభుత్వం ప్రాథమిక పాఠశాలలో మధురై అనే మహిళ ఉపాధ్యాయురాలుగా గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ వస్తుంది. పాఠశాల పని వేళల్లో ఆమె తరగతి గదిలో పాఠాలు చెప్పాల్సింది పోయి.. కింద నేలపై పడుకొని మొబైల్ ఫోన్ చూస్తూ.. హాయిగా పిల్లలతో ఒళ్ళును నొక్కించుకుంటుంది. ఆ విద్యార్థులను పిలిచి మసాజ్ చేయించుకోవడమే కాకుండా తన కాళ్ళను కూడా నొక్కించుకుంటుందట.. టీచర్ చెప్పిన మాట కాదనలేక విద్యార్థులు కూడా ఆమె కాళ్లు నొక్కుతూ ఈ వీడియోలో కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ గా మారాయి..

How can the future of children be shaped if principal herself exploits them like this? pic.twitter.com/dxLOjS5QR1

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను ఎవరు రహస్యంగా తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియో క్షణాల్లోనే ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ టీచర్ ప్రవర్తన పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లలను బానిసల్ల వాడుకుంటారా అంటూ విద్యాశాఖను ప్రశ్నిస్తున్నారు.. అయితే ఈ వ్యవహారం జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారుల దృష్టికి చేరడంతో వెంటనే.. విచారణకు ఆదేశించారు. శుక్రవారం పాఠశాలను సందర్శించిన విచారణ బృందానికి విద్యార్థులు షాకింగ్ విషయాలు చెప్పడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది..

సదరు టీచర్ తరచుగా తమతోనే ఇలా మసాజ్ చేయించుకుంటారని.. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యక్తిగత పనులను కూడా చేయించుకుంటారని విద్యార్థులు వెల్లడించారు.. బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉండి విద్యార్థుల పట్ల ఇలా ప్రవర్తించినందుకు గాను ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మధురాయిను జిల్లా ఉన్నత అధికారులు తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే తనపై ఇచ్చిన ఆరోపణలను మధురై కొట్టి పారేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశానికి దారితీసింది. ఆ వీడియోలో ఉన్నది తను కాదని.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ సహాయంతో నకిలీ వీడియోను ఎవరు కావాలనే సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని ఆమె తెలిపింది. కానీ ప్రాథమిక విచారణలో అది వాస్తవమేనని తేలడంతో విద్యాధికారులు ఆమెపై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు.

