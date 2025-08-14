Soap bath At Brampton Lake: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఏదో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. వాటిలో కొన్ని నెటిజన్లకు నచ్చితే.. మరికొన్ని వీడియోలు ట్రోలింగ్ కు గురవుతాయి. కానీ, ట్రోలింగ్ అయ్యే వీడియోలు ప్రస్తుతం ఎక్కువ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇద్దరు ఆడాళ్లు, ఇద్దరు మగాళ్లు పబ్లిక్గా చెరువులో స్నానం చేస్తున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగింది? దీని వెనుక కారణం ఏంటి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. కెనడాలోని బ్రాంప్టన్లోని ఓ సరస్సులో కొందరు అమ్మాయిలు బట్టలు లేకుండా స్నానాలు చేస్తున్నారు. వారితో పాటు మరికొందరు పురుషులు కూడా అక్కడే స్నానం చేయడం గమనార్హం. అయితే పబ్లిక్ సరస్సులో ఈ విధంగా అర్థనగ్నంగా స్నానం చేయడం పట్ల కొందరు నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. అంతే కాకుండా వారు స్నానం చేస్తూనే సబ్బును ఉపయోగించి నీటని కలుషితం చేస్తున్నారు. దీంతో వీరి పట్ల ప్రజలు మరింతగా మండిపడుతున్నారు. ఇదే విధంగా నీటి వనరులను నాశనం చేస్తున్నారంటూ దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.
‘‘కెనడా బీచ్లు టూరిస్టులకు బాత్రూమ్లుగా మారుతున్నాయి" అంటూ ఈ వీడియోను లుబిమోవ్ అనే వ్యక్తి ట్విట్టర్ (X ఖాతా)లో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియోలో ఉన్న వాళ్లు భారతీయులు అయ్యి ఉంటారని అతను సందేహిస్తున్నాడు. ఈ వీడియో చూసిన కొందరు జాత్యాహంకార వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటే.. మరికొందరు నీటిని కలుషితం చేస్తున్నారని అంటున్నారు. సబ్బుతో స్నానం చేయడం వల్ల నీరు కలుషితమే కాకుండా అందులోని జల చరాలకు చాలా ప్రమాదకరమని నెటిజన్లు అంటున్నారు.
Canada's beaches are turning to baths for foreigners.
Canada's transformation to a 3rd world country happening daily. pic.twitter.com/DPnhy3dlve
— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) August 9, 2025
విమర్శలు, వ్యంగ్యాస్త్రాలు
అమ్మాయిలు సగం బట్టలతో పబ్లిక్లో స్నానం చేస్తున్న వీడియోపై మరికొందరు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలంతా బాధ్యాతారహితంగా ఉన్నారని.. వారిలో అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. ఇది చాలా దారుణమైన చర్యగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇలాంటి పనులు పర్యావరణానికి హానికరమని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా.. ఇప్పటికే ఈ వీడియోను 50 లక్షల మందికిపైగా వీక్షించారు.
