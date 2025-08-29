Huge Cobra Video: వామ్మె.. అరుదైన రాజ నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే భయపడడం ఖాయం..

Longest Venomous Cobra Latest Viral Video Watch Now: ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము రోడ్డు పక్కనే కనిపించడం ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులు బాటసారులను భయాందోళన కలిగించింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. గత కొన్ని ఏళ్ల నుంచి కాలుష్యం కారణంగా అడవుల్లో జంతువులకు పాములకు ఆహార కోరత ఏర్పడి, అవి జనావాసాల మధ్యకి రావడం ప్రారంభించాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ అత్యంత ప్రమాదకరమైన రాజనాగు కూడా జనావాసాల్లోకి సంచారం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ అత్యంత భారీ నాగుపాము రోడ్డు పక్కనే నిటారుగా నిలబడి వాహనాల రాకపోకలను చూడడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా గమనించవచ్చు. ఆ పాము దాని ముందు భాగాన్ని పైకి లేపి.. మిగిలిన శరీర భాగాన్ని రోడ్డుమీద ఉంచడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము ఏ మాత్రం వాహనాల శబ్దానికి భయపడకుండా ఎంతో దర్జాగా నిలబడి రాకపోకలను క్లియర్గా చూస్తోంది. అయితే ఈ పాము రోడ్డుపై కనిపించడంతో అక్కడే ఉన్న స్థానికులు దాని దృశ్యాలు మొబైల్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
అయితే, ఈ పాము చాలా పెద్దదిగా ఉండడంతో ఆ రోడ్డు గుండా వెళ్తున్న వాహనదారుల కళ్ళలోకి నేరుగా పడుతోంది. దీంతో వారు ఈ పామును చూసి భయపడిపోయి వాహనాలను దానికి దూరంగా ఆపి చూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది పామును వెనకవైపు, పక్కవైపు నుంచి చూస్తూ అలికిడి చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఆ పాము ఏమాత్రం భయపడకుండా దర్జాగా ఆ రోడ్డు పక్కనే నిలబడి ఉండిపోయింది. దీంతో చాలామంది స్థానికులు పాములు చూసేందుకు అక్కడికి చేరుకున్నారు..
పాము కూడా జనాలు ఎక్కువ రావడంతో ఏదో జరుగుతూ ఉందని తన తలభాగాన్ని అటు ఇటు కదుపుతూ ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడవచ్చు. జనాలు చాలామంది అక్కడికి వచ్చిన పాము ఏ మాత్రం ఉలుకు పలుకు లేకుండా.. అలాగే నిటారుగా నిలబడిపోయింది. కొంతమంది అయితే ఈ పామును సడన్గా చూసి భయపడిపోయారు. అయితే, ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామని చెబుతున్నారు.
