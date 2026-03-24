Baby Cobra Video: బుజ్జి నాగుపాము మాములుది కాదు.. ఈ వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Baby Cobra Latest Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో రోజు ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తరుచుగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ వీడియోలు నెటిజన్స్ను ఆశ్చర్యం కలిగించడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు భయానికి కూడా గురి చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే, తాజాగా కూడా ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఒక స్నేక్ క్యాచర్, బల్లి నాగుపాము పిల్లలను పట్టుకోవడానికి పడ్డ పాట్లు చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పాము చిన్నదైనా.. బుస కొడితే ప్రాణం పోవాల్సిందే.. అన్న సామెతను గుర్తు చేస్తూ, ఆ చిట్టి నాగుపాము చేసిన అల్లరి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంది.
వైరల్ అవుతున్న ఈ రీల్ వీడియోలో ఒక స్నేక్ క్యాచర్.. ఓ ఇంటి అరుగుపై ఉన్న చిన్న నాగుపాము పిల్లలను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. సాధారణంగా పాము పిల్లలు చాలా లేజీగా ఉంటాయని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం.. కానీ ఈ వీడియోలో ఉన్న నాగుపాము పిల్ల మాత్రం.. అత్యంత యాక్టివ్గా అటు, ఇటు పరుగులు తీస్తూ స్నేక్ క్యాచర్కు చుక్కలు చూపిస్తోంది. అతను ఆ పామును పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ప్రతిసారీ.. అది మెరుపు వేగంతో తప్పించుకుంటూ బుసలు కొట్టడం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దాని వేగాన్ని చూస్తుంటే పెద్ద పాముల కంటే చిన్న పాములే ప్రమాదకరమా అన్న సందేహం కలుగుతుంది..
ఆ చిన్న పాము పిల్ల ఎంతటి తెలివితేటలు ప్రదర్శించినా.. చివరకు ఆ స్నేక్ క్యాచర్ తన ఉన్న అనుభవంతో దానిని ఎంతో సింపుల్గా లొంగదీసుకున్నాడు.. ఈ సమయంలో కూడా అది డబ్బాలో నుంచి బయటకు రావడానికి ఎంతో ప్రయత్నించింది. అయితే, దానికి పైన భాగంలో క్యాప్ ఉండడం వల్ల అది బయటకు రాలేకపోయింది. అయితే, ఈ పాము పిల్లను పట్టుకోవడానికి ఆతన దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు కష్టపడ్డట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. చాలా మంది అమ్మో! ఆ చిన్న పాము వేగం చూస్తుంటే భయమేస్తోంది అని కొందరు కామెంట్ చేయగా.. పాము పిల్ల కదా అని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు.. దానిలో కూడా విషం అంతే స్థాయిలో ఉంటుంది.. అని మరికొందరు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ వీడియో ఇప్పటికే లక్షలాది వ్యూస్ వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా మంది దీనిని లైక్ కూడా చేస్తున్నారు.
