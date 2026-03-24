Baby Cobra Video: బుజ్జి నాగుపాము మాములుది కాదు.. ఈ వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

Baby Cobra Latest Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ పాముకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో బుజ్జి నాగుపాము ఉండడం చూడొచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 24, 2026, 12:28 PM IST

  Baby Cobra Latest Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో రోజు ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్‌ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తరుచుగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ వీడియోలు నెటిజన్స్‌ను ఆశ్చర్యం కలిగించడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు భయానికి కూడా గురి చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే, తాజాగా కూడా ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఒక స్నేక్‌ క్యాచర్‌, బల్లి నాగుపాము పిల్లలను పట్టుకోవడానికి పడ్డ పాట్లు చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పాము చిన్నదైనా.. బుస కొడితే ప్రాణం పోవాల్సిందే.. అన్న సామెతను గుర్తు చేస్తూ, ఆ చిట్టి నాగుపాము చేసిన అల్లరి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

వైరల్ అవుతున్న ఈ రీల్‌ వీడియోలో ఒక స్నేక్‌ క్యాచర్‌.. ఓ ఇంటి అరుగుపై ఉన్న చిన్న నాగుపాము పిల్లలను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. సాధారణంగా పాము పిల్లలు చాలా లేజీగా ఉంటాయని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం.. కానీ ఈ వీడియోలో ఉన్న నాగుపాము పిల్ల మాత్రం.. అత్యంత యాక్టివ్‌గా అటు, ఇటు పరుగులు తీస్తూ స్నేక్‌ క్యాచర్‌కు చుక్కలు చూపిస్తోంది. అతను ఆ పామును పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ప్రతిసారీ.. అది మెరుపు వేగంతో తప్పించుకుంటూ బుసలు కొట్టడం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దాని వేగాన్ని చూస్తుంటే పెద్ద పాముల కంటే చిన్న పాములే ప్రమాదకరమా అన్న సందేహం కలుగుతుంది..

ఆ చిన్న పాము పిల్ల ఎంతటి తెలివితేటలు ప్రదర్శించినా.. చివరకు ఆ స్నేక్‌ క్యాచర్‌ తన ఉన్న అనుభవంతో దానిని ఎంతో సింపుల్‌గా లొంగదీసుకున్నాడు.. ఈ సమయంలో కూడా అది డబ్బాలో నుంచి బయటకు రావడానికి ఎంతో ప్రయత్నించింది. అయితే, దానికి పైన భాగంలో క్యాప్‌ ఉండడం వల్ల అది బయటకు రాలేకపోయింది. అయితే, ఈ పాము పిల్లను పట్టుకోవడానికి ఆతన దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు కష్టపడ్డట్లు తెలుస్తోంది. 

 
 
 
 
 
 

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. చాలా మంది అమ్మో! ఆ చిన్న పాము వేగం చూస్తుంటే భయమేస్తోంది అని కొందరు కామెంట్ చేయగా.. పాము పిల్ల కదా అని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు.. దానిలో కూడా విషం అంతే స్థాయిలో ఉంటుంది.. అని మరికొందరు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ వీడియో ఇప్పటికే లక్షలాది వ్యూస్ వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా మంది దీనిని లైక్‌ కూడా చేస్తున్నారు. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Baby CobraBaby Cobra VideoBaby Cobra ViralBaby Cobra Latest Video

