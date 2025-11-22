Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. నందీశ్వరుడి కంటి నుంచి ధారగా బైటకు వస్తున్న నీళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Water coming from Lord shiva vahana Nandi idol Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు బిత్తరపోయేలా ఉంటాయి. ఇంకొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆనందంతో భక్తి పారవశ్యం కలిగే విధంగా ఉంటాయి. ఇటీవల గుళ్లలో కొన్ని ఆశ్చర్యకర ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.
తిరుపతిలో ఇటీవల శివాలయంలో శివయ్య కళ్లు తెరిచిన ఘటన వార్తలలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై చాలా మంది భక్తులు భక్తితో పొంగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా.. శివయ్య వాహనమైన నందీశ్వరుడి వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో నందీశ్వరుడి కన్నీళ్లు నుంచి నీరు ధారగా బైటకు వచ్చింది. దీంతో అక్కడి వారు షాక్ అయ్యారు.
పలుమార్లు ఆ నీళ్లను తుడిచిన కూడా నీరు ఆగకుండా ధారగా బైటకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో కొంత మంది భక్తులు ఈ వీడియోను తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం నందీశ్వరుడి కంటి నుంచి కన్నీళ్లు ఎందుకు వచ్చాయని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
కొంత మంది మాత్రం ఇవి అభిషేకంనీళ్లుకావచ్చనికూడా అంటున్నారు. కానీ అక్కడి వారు మాత్రం బట్టతో పలుమార్లు క్లీన్ చేసిన కూడా నీళ్లు ఆగకుండా ధారగా నీళ్లువస్తుంది. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వివరాలు లేవు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.