English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. నందీశ్వరుడి కంటి నుంచి ధారగా బైటకు వస్తున్న నీళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. నందీశ్వరుడి కంటి నుంచి ధారగా బైటకు వస్తున్న నీళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Water Coming From Nandi Idol: నందీశ్వరుడి విగ్రహం నుంచి నీరు రావడం చూసి భక్తులు ఆశ్చర్యపోయారు. కొంత మంది పలు మార్లు బట్టతో తుడిచిన కూడా నీరు రావండం మాత్రం ఆగలేదు. మొత్తంగా ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 22, 2025, 03:19 PM IST
  • నంది విగ్రహం నుంచి నీళ్లు..
  • షాక్ లో భక్తులు..

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. పోలి పాడ్యమి ప్రత్యేకం, ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం శుభం..
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. పోలి పాడ్యమి ప్రత్యేకం, ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం శుభం..
Sankranthi School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల స్కూల్ పిల్లలకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఆంధ్రప్రదేశ్,‌ తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే..
5
Sankranti School Holidays 2026
Sankranthi School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల స్కూల్ పిల్లలకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఆంధ్రప్రదేశ్,‌ తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే..
Sobhita Dhulipala: జీన్స్ డ్రెస్‌లో అదిరిపోయే లుక్స్‌తో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాళ.. ఫొటోలు చూశారా..?
5
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala: జీన్స్ డ్రెస్‌లో అదిరిపోయే లుక్స్‌తో అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాళ.. ఫొటోలు చూశారా..?
Intelligence Bureau: ఇంటెలిజెన్స్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎలా సాధించాలి? జీతం, వివరాలు..
6
Intelligence Bureau Jobs
Intelligence Bureau: ఇంటెలిజెన్స్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎలా సాధించాలి? జీతం, వివరాలు..
Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. నందీశ్వరుడి కంటి నుంచి ధారగా బైటకు వస్తున్న నీళ్లు.. వీడియో వైరల్..

Water coming from Lord shiva vahana Nandi idol Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు బిత్తరపోయేలా ఉంటాయి. ఇంకొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆనందంతో  భక్తి పారవశ్యం కలిగే విధంగా ఉంటాయి.   ఇటీవల గుళ్లలో కొన్ని ఆశ్చర్యకర ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 తిరుపతిలో ఇటీవల శివాలయంలో శివయ్య కళ్లు తెరిచిన ఘటన వార్తలలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.  దీనిపై చాలా మంది భక్తులు భక్తితో పొంగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా.. శివయ్య వాహనమైన నందీశ్వరుడి వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో నందీశ్వరుడి కన్నీళ్లు నుంచి నీరు ధారగా బైటకు వచ్చింది. దీంతో అక్కడి వారు షాక్ అయ్యారు.  

పలుమార్లు ఆ నీళ్లను తుడిచిన కూడా నీరు ఆగకుండా ధారగా బైటకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో కొంత మంది భక్తులు ఈ వీడియోను తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.  దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం నందీశ్వరుడి కంటి నుంచి కన్నీళ్లు ఎందుకు వచ్చాయని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

కొంత మంది మాత్రం ఇవి అభిషేకంనీళ్లుకావచ్చనికూడా అంటున్నారు. కానీ అక్కడి వారు మాత్రం బట్టతో పలుమార్లు క్లీన్ చేసిన కూడా  నీళ్లు ఆగకుండా ధారగా నీళ్లువస్తుంది. ఈ ఘటన ఎక్కడ  జరిగిందో వివరాలు లేవు.  మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video Viralnandi videoNandi idolsocial mediaTrending Video

Trending News